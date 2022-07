La chose que beaucoup de femmes veulent vraiment faire lorsqu’elles découvrent qu’elles sont enceintes est de se détendre. La première chose qu’elles font lorsqu’elles découvrent leur grossesse est de réserver un massage femme enceinte. Cela les détendra et cela reste un moment très apaisant et utile pour maman et bébé.

Les avantages

Les douleurs dorsales sont souvent celles dont on entend le plus parler et qu’on ressent le plus pendant la grossesse ; pourtant, elles sont les plus courantes pour la mère. L’une des choses les plus importantes est de garder votre dos en bonne santé. L’une des façons d’y parvenir est de faire de l’exercice régulièrement. Pendant la grossesse, évitez de trop fléchir le dos, car cela peut provoquer une pression excessive sur le dos, des blessures et éventuellement vous déséquilibrer. Il est très important de garder un dos sain et fort pendant la grossesse.

L’un des avantages en faisant avec un massage est donc de soulager cette douleur. Pour la plupart des femmes, cela soulage une grande partie de la douleur. En plus de réduire la sensation de pesanteur, cela réduit la douleur en appliquant un massage sur le haut et le bas du dos. Faire cela au moins deux fois pendant la grossesse devrait vous aider à réduire la plupart des douleurs.

L’auto-massage ou massage par le partenaire

Cette technique de massage consiste à éliminer les tensions de la zone concernée par vous-même ou votre conjoint.

Vous devez le faire lentement, en relâchant les muscles pour vous aider à vous détendre et principalement le bas du dos. La dernière chose que vous devez faire est de détendre les muscles de votre tête et votre visage et de masser doucement votre cuir chevelu. C’est une technique qui fonctionne vraiment et que vous pouvez poursuivre longtemps après la fin de votre grossesse.

Les huiles pendant la grossesse

Certains mélanges fonctionnent pour certains et pas pour d’autres. C’est pourquoi il est si important pour vous de trouver la formule car grand nombre d’huiles et de lotions de massage comportent des produits qui ne sont pas dangereux pour la grossesse mais ils sont rares.

Il vous suffit de lire ces critiques pour vous apercevoir comme même si c’est indiqué sans danger ce n’est absolument pas toujours le cas tant les produits évoluent plus vite que la réglementation.

Un grand nombre d’avis positifs sur les huiles de massage sont qu’elles vous détendent, réduisent les gonflements, font circuler le sang et vous aident à soulager la douleur. La plupart des critiques négatives vont dans le même sens : elles n’ont pas été créées par les bonnes personnes qui connaissent les problèmes des femmes enceintes et surtout les risques de certaines huiles et ne valent donc ni votre temps ni votre argent car elles sont nocives.

Dernier conseil pour la grossesse

Au fur et à mesure que la grossesse se poursuit, votre corps doit se maintenir par une relaxation constante, des réflexes, un contrôle musculaire et une coordination. Il est impossible d’expliquer tous les sentiments et réactions que l’on ressent au moment de la grossesse, mais il existe des astuces que l’on peut essayer pour les soulager.

Le massage pendant la grossesse peut également être bénéfique car : Il soulage le stress, détend le corps, renforce le corps, augmente le système immunitaire et contribue à vous offrir un meilleur sommeil. Le massage peut grandement contribuer à améliorer votre santé et votre bien-être après la grossesse.