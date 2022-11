De nombreuses personnes affirment que la Thaïlande fait partie du pays le plus merveilleux du monde, et il est possible qu’elles aient de bonnes raisons de le croire. Elle est l’un des pays les plus visités d’Asie. De plus, il s’agit d’un endroit où il est simple de faire un voyage indépendant, avec un bagage à main. Vous allez découvrir pourquoi la Thaïlande est l’une des meilleures nations à visiter.

Hébergement et nourriture à prix abordables

Vous envisagez de ne pas dépenser beaucoup d’argent pour votre voyage ? Heureusement, l’agence de voyage francophone en Thaïlande propose d’excellentes résidences et hôtels qui coûtent bien moins cher que des hébergements équivalents dans votre pays.

De nombreux hôtels et pensions de famille sont disponibles à des coûts qui vous feront croire que vous êtes encore au milieu du 20e siècle. La gastronomie thaïlandaise ne coûte pas cher non plus, et les plats les plus délicieux sont souvent offerts par des vendeurs de rue qui vendent généralement leur nourriture des prix très bas.

Beaucoup d’endroits magnifiques à visiter

La Thaïlande est bien connue pour la beauté de ses paysages, sa culture, ses temples étonnants, sa cuisine et la convivialité de sa population. Vous êtes sur le point de partir vers le pays du soleil, n’est-ce pas ? L’agence de voyage en Thaïlande vous propose ici quelques-unes des plus belles destinations touristiques

Chiang Mai

La ville de Chiang Mai est reconnue comme la capitale du nord de la Thaïlande. Avec un large choix de différents temples situés dans l’enceinte et à l’extérieur des murs, son centre historique porte encore l’empreinte de l’ancien royaume. Lors d’un voyage en Thaïlande, l’une des villes les plus pittoresques à visiter est Chiang Mai. L’ambiance enchanteresse et tranquille de cette ville vous enchantera. Vous pouvez vous rendre à la fois au Wat Chiang Mai, le plus ancien temple de la ville, et au Wat Phrathat Doi Suthep, le temple le plus connu de Chiang Mai.

Koh Tao

L’île de Koh Tao est l’un des meilleurs endroits en Thaïlande pour apprendre à plonger. De nombreux clubs proposent des forfaits découverts pour tous les niveaux de compétence. L’île constitue un vrai paradis pour la plongée. Koh Tao dispose non seulement d’excellentes plages de sable, mais aussi d’un fond marin d’une beauté exceptionnelle. Les poissons clowns, les requins baleines, les tortues et les coraux se trouvent dans l’eau.

Ko Samui

La troisième plus grande île de Thaïlande, Koh Samui, est réputée pour ses cocotiers, qui non seulement embellissent le paysage, mais servent aussi de limite à la hauteur des bâtiments. Cette île est désormais l’un des principaux sites touristiques du pays. Grâce à son calme, elle convient mieux aux familles qui souhaitent se promener le long des superbes plages de Chaweng et de Mae Nam. Cette île fait également le bonheur de ceux qui aiment faire la fête et s’initier à de nouveaux sports nautiques.

Phuket

Phuket est une véritable oasis tropicale accueillant de nombreux visiteurs. Vous ne vous ennuierez pas avec les plages idylliques, la délicieuse cuisine thaïlandaise, les expéditions sauvages, les activités sous-marines passionnantes, les sites historiques ou les îles voisines, c’est certain.