. Enfourner et faire cuire environ 40 mn, en surveillant la cuisson à partir de la 30ème minute, le quatre-quarts est cuit lorsque une lame de couteau pointue ressort du gâteau sèche, sans pâte.

. Ajouter à votre mélange jaunes/sucre de petites quantités de farine et levure, en alternance avec de petites quantités de beurre fondu, en prenant soin d’incorporer les ingrédients délicatement à l’aide d’une spatule en bois.

. Séparer les blancs et les jaunes d’œufs.

. Préchauffer le four à 170°.

Le quatre-quarts est un gâteau sans doute originaire du nord de l’Europe. Il doit son nom au fait qu’il est composé du même poids d’œufs, sucre, farine et beurre .

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD