Le macaron est un gâteau français constitué de deux coques en meringue fourrées d’une crème ou d’une ganache. Les amateurs de ce gâteau s’accordent à dire que le meilleur est certainement celui du pâtissier Pierre Hermé. Le macaron est classé parmi les desserts les plus anciens.

La première trace écrite du macaron remonte au Moyen Âge. On le retrouve dans un livre de recettes intitulé « Le Viandier », rédigé entre 1310 et 1324 par Guillaume Tirel, dit « Taillevent ».

À cette époque, le macaron était composé de blancs d’œufs et de sucre glace. Un siècle plus tard, en 1404, le pâtissier de Charles VI, Taillevent, évoque déjà une recette de gâteau au sucre fourré de crème dans son célèbre livre « Viandier ». Au XVIe siècle, Catherine de Médicis, lors de son mariage avec Henri II, ramena de son pays natal, l’Italie, trois pâtissiers. Parmi eux, un sicilien, Procopio Cutò, qui mit au point une nouvelle recette de macarons, avec de l’amande en poudre. Les macarons devinrent alors très populaires à la cour.

Ingrédients pour 4 personnes

40 g de poudre d’amandes

40 g de sucre glace

2 blancs d’œufs

20 g de sucre en poudre

Colorant alimentaire (facultatif)

Ingrédients pour la ganache

200 g de chocolat noir

200 g de crème liquide entière

Ingrédients pour la décoration

Du chocolat noir

Des vermicelles colorés

De la poudre d’amandes

Etapes de préparation

Préparation de la ganache

Faites chauffer la crème liquide dans une casserole.

Hors du feu, ajoutez le chocolat noir en morceaux et remuez vigoureusement avec une spatule jusqu’à ce que le chocolat soit entièrement fondu.

Laissez refroidir la ganache environ 45 min à température ambiante.

Préparation des macarons

Mélangez la poudre d’amandes et le sucre glace dans un saladier.

Tamisez le mélange.

Montez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel.

Incorporez progressivement le sucre en poudre en continuant de fouetter.

Une fois que le mélange blancs d’œufs et de sucre en poudre est bien ferme et glossy, ajoutez le colorant alimentaire si vous le souhaitez.

Versez ensuite délicatement le mélange de poudre d’amandes et de sucre glace tamisé en pluie en remuant délicatement avec une maryse.

Préchauffez le four à 150°C (thermostat 5).

Sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé ou de silpat, dressez des petits tas de pâte à l’aide d’une poche à douille lisse munie d’une douille lisse de 8 mm de diamètre en les espaçant bien car ils vont légèrement s’étaler à la cuisson.

Laissez reposer les macarons environ 30 min à température ambiante afin qu’ils durcissent un peu la coque.

Enfournez pour 10 min.

Sortez les macarons du four et laissez-les refroidir sur une grille.

Décollez délicatement les macarons de leur support en papier sulfurisé ou silpat.

Répartissez la ganache au chocolat noir sur une coque, puis refermez avec une seconde coque.

Décoration des macarons :

Faites fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes.

Déposez une goutte de chocolat fondu au centre de chaque macaron et saupoudrez de vermicelles colorés.

Réservez les macarons au frais pendant 30 min avant de les déguster.

Vins conseillés

Les vins blancs moelleux ou liquoreux se marient particulièrement bien avec les macarons. Vous pouvez également servir un vin rouge léger comme un gamay.

Variantes possibles

Vous pouvez remplacer la ganache au chocolat noir par une ganache montée à la vanille, une crème au beurre aromatisée à la framboise ou à la pistache, une confiture, etc.

Les petits conseils du chef

Les blancs d’œufs doivent être à température ambiante avant de commencer la recette. Si vous utilisez des œufs frais, placez-les dans un bol d’eau chaude pendant 10 min avant de les utiliser.

La pâte à macaron doit être lisse et brillante, et former un ruban lorsque vous soulevez la maryse. Si elle est trop liquide, ajoutez un peu de poudre d’amandes. Si elle est trop épaisse, ajoutez un peu de blancs d’œufs.

Si vous utilisez des colorants alimentaires en gel ou en poudre, ajoutez-les à la poudre d’amandes avant de commencer la recette. Si vous utilisez des colorants alimentaires en liquide, ajoutez-les aux blancs d’œufs juste avant de commencer à les monter en neige.

Laissez reposer la pâte à macaron 30 min avant de la mettre au four pour qu’elle durcisse un peu et ne s’étale pas à la cuisson.

Faire des macarons peut être un processus difficile, mais avec les bons ingrédients et les bonnes étapes, il est possible de faire de délicieuses friandises que tout le monde appréciera. Grâce à ces conseils, vous devriez être en mesure de créer des macarons à la fois beaux et délicieux en un rien de temps !

N’oubliez pas d’associer votre dessert parfait avec le vin approprié pour une expérience encore plus agréable. Amusez-vous à expérimenter différentes combinaisons de saveurs et de décorations pour créer vos propres créations culinaires uniques. Bon appétit !