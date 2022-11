Les petits conseils du chef

– Il est important de retirer la casserole du feu dès que la pâte se détache des parois pour éviter qu’elle ne brûle.

– On peut remplacer la ciboulette par de la ciboule ou de l’aneth.

– Si on n’a pas de poche à douille, on peut former des petits tas de pâte avec 2 cuillères à soupe.

– On peut remplacer le fromage frais par de la crème fraîche entière ou du Philadelphia.