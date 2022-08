Si vous avez lu des articles sur les remèdes naturels, les compléments alimentaires ou les super aliments, vous avez peut-être déjà entendu parler de la spiruline. C’est l’un des super aliments les plus étonnants qui existent, et il a une tonne d’avantages pour votre santé. Si vous voulez savoir ce qu’est la spiruline, quels sont ses avantages, quelle quantité vous devez prendre et comment l’ajouter à votre alimentation en toute sécurité, continuez à lire cet article.

Qu’est-ce que la spiruline ?

La spiruline est un type d’algue bleu-vert qui est une riche source de nutriments comme le fer, les protéines, les vitamines B et de nombreux autres minéraux et vitamines.

Vous pouvez utiliser la spiruline de nombreuses façons, notamment en l’ajoutant à vos smoothies, salades et pâtisseries. En effet, elle a un goût très doux et peut facilement être combinée à d’autres aliments.

La spiruline est très riche en protéines, elle peut donc vous aider à développer vos muscles et à améliorer vos performances sportives. Elle possède également des propriétés anti-inflammatoires et peut contribuer à réduire les symptômes de l’arthrite et les douleurs articulaires. En outre, elle peut réduire le taux de cholestérol et la pression artérielle et contribuer à la perte de poids en accélérant le métabolisme.

Outre ses nombreux bienfaits pour la santé, la spiruline est également très sûre et peut être consommée par des personnes de tous âges et de toutes étapes de la vie. Consultez néanmoins votre professionnel de santé , particulièrement pour les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes.

Les bienfaits de la spiruline

Les bienfaits de la spiruline sont nombreux, mais les plus importants sont les suivants :

La spiruline peut réduire votre taux de cholestérol et votre tension artérielle et prévenir contre les maladies cardiaques.

Elle peut améliorer la santé digestive en régulant votre taux de sucre dans le sang.

La spiruline peut être utilisée comme traitement alternatif de la dépression et d’autres troubles mentaux.

Elle peut stimuler vos niveaux d’énergie et vos performances sportives.

Elle peut renforcer votre système immunitaire et prévenir des maladies comme la grippe et les allergies.

La Spiruline peut être utilisée comme un traitement naturel pour des maladies comme l’arthrite, les douleurs articulaires et d’autres maladies inflammatoires.

Elle peut améliorer la qualité de votre sommeil et prévenir l’insomnie.

Elle peut améliorer votre santé mentale, vos capacités cognitives et votre mémoire.

La spiruline peut stimuler votre métabolisme et vous aider à perdre du poids.

Combien de spiruline faut-il consommer ?

La portion recommandée de spiruline se situe entre 1 et 4 grammes par jour. Vous pouvez la consommer soit par le biais de l’alimentation, soit par un complément. Votre poids corporel détermine la quantité de spiruline que vous devez consommer.

Par exemple, si vous pesez 150 livres, vous devez consommer entre 3 et 5 grammes de spiruline par jour. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous devez consommer moins de spiruline. Les femmes enceintes doivent consommer un maximum de 2 grammes par jour, tandis que les mères qui allaitent doivent consommer environ 1 gramme par jour.

Comment incorporer la spiruline dans votre alimentation en toute sécurité ?

Si vous vous demandez comment consommer de la spiruline, il existe de nombreuses façons de le faire. Parmi les plus populaires, citons l’ajout de spiruline à vos smoothies, salades et pâtisseries. Vous pouvez également la consommer sous forme de complément si vous n’aimez pas son goût ou si vous n’avez pas le temps de l’ajouter à votre alimentation.

Comme nous l’avons mentionné, la spiruline est très sûre à consommer, vous n’avez donc pas à vous inquiéter des effets secondaires. Cependant, vous devez faire attention à ne pas en consommer trop, car elle est riche en une substance appelée bêta-carotène, qui peut faire jaunir votre peau.

Si vous consommez plus que la portion recommandée, vous pouvez ressentir certains effets secondaires, comme des crampes d’estomac, de la diarrhée, des maux de tête et des démangeaisons. Ces effets secondaires sont généralement temporaires et disparaissent dès que vous réduisez votre consommation de spiruline.

Devriez-vous plutôt prendre un supplément de spiruline ?

Cependant, vous vous demandez peut-être si vous ne devriez pas prendre un supplément de spiruline au lieu de l’ajouter à votre alimentation. Il faut savoir que la spiruline est plus bénéfique lorsqu’elle est consommée dans le cadre de l’alimentation, de sorte qu’un supplément n’est pas aussi bénéfique que sa consommation dans les aliments.

Ceci étant dit, vous pouvez toujours consommer un supplément de spiruline, mais il n’aura peut-être pas les mêmes avantages que lorsque vous la consommez par le biais de votre alimentation. Pour décider si vous devez ajouter un complément à votre alimentation, vous devez prendre en compte quelques éléments.

Tout d’abord, vous devez savoir que la dose de spiruline contenue dans un complément est généralement plus faible que lorsque vous la consommez par le biais de votre alimentation. Néanmoins, vous devez veiller à ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée, même si vous prenez un complément.

Il faut également tenir compte du fait qu’un complément est un produit alimentaire transformé, contrairement à la spiruline qui est fraîche et congelée lorsque vous l’achetez en vrac. Vous devez donc savoir que le complément peut ne pas avoir les mêmes nutriments et la même composition que la spiruline fraîche.

Résumé

La spiruline est une algue bleue qui est très riche en protéines, en vitamines, et en minéraux. Elle est utilisée depuis des siècles par les peuples autochtones pour ses bienfaits sur la santé. Elle a également été étudiée de près par les scientifiques. L’efficacité de la spiruline a été prouvée dans plusieurs domaines, comme : l’amélioration de la digestion, le contrôle du diabète, l’amélioration du système immunitaire et l’aide dans le traitement du cancer.

La spiruline peut être consommée sous forme de complément alimentaire ou par le biais d’aliments comme les smoothies de fruits et laitages frais. La meilleure façon d’en profiter est cependant de la consommer à travers son alimentation quotidienne.