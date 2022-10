Passer ses vacances en France c’est avoir l’occasion de découvrir les joyaux de notre patrimoine. Si vous séjournez dans un camping, c’est une sortie idéale le temps d’une journée pour toute la famille. Nous avons donc décidé de vous faire le top 5 des plus beaux châteaux français pour vous aider à organiser vos vacances.

1- Les châteaux de Chambord et de Chenonceau

Les Pays de la Loire sont mondialement connus pour leurs magnifiques châteaux, c’est donc sans surprise que ces derniers occupent la première place de ce classement. On a décidé de ne citer que les châteaux de Chambord et de Chenonceau car ce sont très certainement les plus célèbres mais tous les châteaux de la Loire méritent le détour !

Séjourner dans un camping dans les Pays de la Loire c’est donc pouvoir admirer ce patrimoine historique et architectural unique au monde mais aussi passer des vacances tout confort en pleine nature pour vous reposer et profiter en famille. Étant donné qu’on a pas pu tous les citer on vous invite à découvrir plus de châteaux de la Loire ici.

2- Le château des ducs de Bretagne

Situé à Nantes, le château des ducs de Bretagne est un lieu incontournable de la ville et en Loire Atlantique. Si vous le visitez, vous en apprendrez plus sur l’histoire du duché de Bretagne et sur l’histoire de Nantes grâce au musée du château.

Si vous avez décidé de séjourner dans un camping dans l’une des nombreuses stations balnéaires de la Loire Atlantique, le château reste assez accessible le temps d’une journée car il est situé à environ une heure de route de la côte.

3- Le château du Haut-Koenigsbourg

En troisième position de ce classement, on retrouve le château du Haut-Koenigsbourg, un château moins connu que les autres forteresses de ce top 5, mais qui est pourtant tout aussi spectaculaire !

En effet, ce château situé à flanc de montagne domine tout l’horizon si bien qu’il est visible depuis Colmar et Strasbourg. Si vous le visitez, vous pourrez découvrir l’architecture alsacienne unique en son genre.

4- Le château comtal de Carcassonne

La forteresse de Carcassonne saura vous séduire non seulement par sa promenade le long des remparts qui encerclent la cité mais aussi par les nombreuses activités que la ville organise autour du Moyen-Âge. Vous pourrez notamment assister à de vraies joutes entre chevaliers : émotions garanties !

Cette cité médiévale unique en son genre en France est une destination incontournable dans l’Aude et facilement accessible depuis la Méditerranée car elle est située à environ une heure en voiture de Narbonne.

5- Le château de Salses

Si vous êtes de passage dans les Pyrénées-Orientales pour vos vacances, vous pourrez visiter le château de Salses, une forteresse située stratégiquement entre l’ancien royaume de France et celui de Catalogne et qui vous surprendra par son architecture militaire étant donné que le château est semi-enterré.

Si vous avez décidé de séjourner dans l’un des nombreux campings de la côte méditerranéenne, comme à Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon ou encore Saint-Cyprien, le château de Salses est très accessible car il est situé à environ 30 minutes de route.

N’hésitez plus une seule seconde et partez à la découverte de l’une de ces prouesses architecturales !