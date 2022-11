Voici un petit tour d’horizon des meilleures répliques, citations et petites phrases qui sont vraies et d’autres quasiment vraies et d’autres pas du tout ! Un florilège de presque citations à vous de faire la différence si vous pouvez .

« On va se serrer les coudes, on va s’aider les uns les autres et on va surmonter cette épreuve ensemble ! »

« C’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit être des cons ! »

« La vie est faite de hauts et de bas, mais c’est ce qui fait qu’elle est intéressante. »

« On ne choisit pas sa famille, on la subit. »

« Les gens qui ont tout ont peur de perdre ce qu’ils ont. Les gens qui n’ont rien ont peur de ne jamais rien avoir. »

« La vie est trop courte pour se prendre la tête. »

« Tout le monde a le droit de rêver. »

« Il faut toujours se relever après une chute. »

« La vie est une loterie, mais il faut acheter des tickets pour gagner. »

« Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise. »

« On n’a pas toujours le choix dans la vie. »

« J’aime pas les cons, ça me gonfle ! »

« Tout le monde sait que les carottes sont cuites ! »

« Un dîner de cons ça se termine toujours mal ! »

« J’ai faim ! »

« C’est moi le patron ! »

« Je ne suis pas un numéro ! Je suis un homme ! »

« Mais qu’est-ce que vous avez tous à chialer comme des madeleines ? »

« J’en ai marre d’être traité comme un jouet ! J’en ai marre d’être un gazon maudit ! »

« Arrête ton cinéma ! »

« T’es con ou t’as fait exprès ? »

« Ce que je sais, c’est que je ne sais rien. »

« Vive la France ! »

« On n’est pas là pour se faire engueuler ! »

« Quand on a un problème, il faut le résoudre à coup de poing ! »

« Dans la vie, il faut savoir choisir ses battles. »

« J’ai envie de te frapper, mais je me retiens parce que tu es une femme. »

« Y en a marre des machos ! Vive la féminité ! »

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. »

« La vie est trop courte pour se lever tôt. »

« On n’a qu’une vie, autant en profiter. »

« J’ai une théorie : c’est quand on est jeune qu’on a le droit de se tromper. Après, faut arrêter de déconner ! »

« Un jour, j’ai lu dans un livre que les lapins avaient une mauvaise image et que ça venait du fait qu’ils portaient des oreilles pointues. Alors j’ai arrêté de porter des oreilles pointues. »

« Je ne suis pas raciste, moi. J’aime tout le monde : les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Arabes… Tous ceux qui ont un passeport français. »

« Le bonheur, c’est ce qui arrive quand on attend autre chose. »

« Dans la vie, il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont bientôt mourir. Et vous savez à quel groupe je appartiens ? »

« La différence entre un lapin et un âne, c’est que le lapin mange des carottes et l’âne… des conneries ! »

« Les femmes sont comme les chocolats : il y en a de toutes les sortes et il faut essayer toutes les sortes avant de savoir ce que vous préférez. »

« On ne vit qu’une fois mais on ne meurt qu’une fois aussi. »

« Un jour, j’ai lu dans un livre que si on se regarde dans le blanc des yeux longtemps on voit son âme. Alors j’ai essayé avec mon chien mais je n’ai rien vu. »

« Quand on est jeune, on a l’impression que le temps est infini. Et puis un jour on se réveille et on se rend compte que la moitié de sa vie est déjà derrière soi. »

« Si vous voulez mon avis, l’amour c’est comme une maladie: ça commence toujours comme un rhume et ça finit toujours comme la syphilis. »

« La musique adoucit les mœurs mais elle endort aussi les consciences. »

« Un jour j’ai lu dans un livre que si on te frappe sur la gauche il faut riposter sur la droite. Mais j’avais oublié que j’étais gaucher. »

« Le fromage, c’est comme la musique : ça se mange avec les yeux. »

« Quand le chameau est fatigué, il s’allonge. » »

« Je sais que tu es triste, mais la vie est triste aussi. »

« La vie est un long fleuve tranquille. »

« La musique adoucit les mœurs. »

« L'amour c'est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. »

« La vie est un mystère qu’il faut vivre, pas un problème à résoudre. »

« L’important ce n’est pas la destination, c’est le voyage. »

« L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. »

« La vie est trop courte pour faire des choses inutiles. »

« Les gens qui disent que l’argent ne fait pas le bonheur n’en ont jamais eu assez. »

« L’important n’est pas ce que l’on possède, mais ce que l’on donne. »

« Si tu veux mon avis, je te le donnerai, mais tu ne le suivras pas. »

« La vie, c’est comme une boîte de chocolats… on ne sait jamais sur quoi on va tomber. »

« Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît. »

« Le temps c’est de l’argent. »

« Jamais deux sans trois. »

« Tout le monde peut se tromper, même les imbéciles. »

« Ce n’est pas parce qu’on est paranoïaque qu’on n’a pas des ennemis. »

« Les gens qui disent qu’ils n’ont pas le temps, n’ont rien compris à la vie. »

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer. »

« La vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Aucun traitement n’existe à ce jour. »

« Le bonheur c’est comme une toile d’araignée, il se tisse peu à peu, mais il faut le faire avec beaucoup de douceur et de patience. »

« Ceux qui disent que rien n’arrive jamais sont ceux qui attendent passivement que les choses se passent. »

« On ne peut pas plaire à tout le monde et c’est tant mieux ! Sinon ce serait très ennuyeux. »

« La pire chose dans la vie, ce n’est pas la mort, c’est le regret de ne pas avoir suffisamment profité de la vie avant de mourir. »

« L’important ce n’est pas la destination mais le voyage… Et puis si tu as un bon chauffeur tu peux te reposer pendant le trajet ! »

« La vie est trop courte pour faire des choses dont on n’a pas envie. Alors fais toi plaisir ! »