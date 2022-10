Les internautes sont nombreux à faire usage d’assurance dans la vie quotidienne. Mais peu nombreux sont ceux qui ont les informations adéquates pour tout appréhender à ce sujet. Il est utile d’avoir un guide des assurances pour savoir quelle assurance souscrire dans quelle situation.

Après tout, il y a non seulement l’assurance santé, l’assurance automobile, l’assurance immobilière et beaucoup d’autres exemples. Il est donc normal de se renseigner plus en avant à ce sujet.

Les genres d’assurances disponibles

Un guide des assurances est idéal pour comprendre quelle assurance est la plus appropriée à contracter en général. L’assurance est généralement un contrat qui est passé avec l’assureur pour une indemnisation contre une prime d’assurance ou une cotisation.

Ce contrat concerne des risques ou des sinistres éventuels. Pour le genre d’assurance, il en existe deux. Il s’agit des assurances de biens portant sur le patrimoine d’une personne et les assurances de personnes.

Pour ce qui est des assurances de bien, cela comprend la maison avec une assurance habitation, le véhicule avec l’assurance auto, bateau, moto, et le téléphone par exemple avec l’assurance affinitaire. Alors que les assurances de personnes concernent surtout les risques possibles qui se produisent dans la vie de tous les jours.

Ce deuxième type d’assurance est considéré comme le plus utilisé par les gens, car ils sont diversifiés et ont trait à la vie quotidienne comme l’assurance scolaire, l’assurance voyage, l’assurance décès et ainsi de suite.

Le rôle de l’assurance

En consultant un guide des assurances, les gens peuvent aussi plus facilement comprendre le rôle d’une assurance. L’assurance a pour principal rôle de protéger une personne des risques de la vie. Il est question de se prémunir des risques potentiels comme une hospitalisation, une panne de voiture, le remboursement d’un prêt, un incendie et ainsi de suite.

Certaines assurances sont obligatoires de par la loi. Il en va ainsi par exemple de l’assurance automobile. Il existe notamment des assurances liées à des biens immobiliers et mobiliers obligatoires. La législation française appuie notamment sur la question de souscription de responsabilité civile. Cette dernière est considérée comme étant la couverture minimale et doit donc être justifiée. Il existe donc des garanties obligatoires qu’il faut souscrire.

En plus des assurances obligatoires, il y a les assurances facultatives, mais qu’il faut contracter. Il s’agit de garanties supplémentaires le plus souvent en fonction du mode de vie de la personne et des pratiques de cette dernière. L’assurance est l’affaire de professionnels. Les entreprises tout comme les particuliers peuvent souscrire à une assurance.

Le fonctionnement de l’assurance

Pour ce qui est du fonctionnement de l’assurance, il est question de signer un contrat entre l’assureur et l’assuré. L’assuré va payer une prime d’assurance pour couvrir les risques. La prime en question va dépendre du risque potentiel. Un exemple est celui de l’assurance habitation dont la prime diffère selon le bien. Une maison avec de nombreuses pièces demande une prime plus haute qu’un appartement T2.

Dans le cadre du contrat, doit être précisé le genre de prise en charge. Il est question donc de la franchise d’assurance, du montant de la garantie, et ainsi de suite. Pour ce qui est du versement de la prime, cette dernière se fait annuellement, soit avec des cotisations mensuelles ou bien trimestrielles.

Lorsqu’un sinistre survient en général, l’assuré doit respecter un délai afin de prévenir la compagnie d’assurance. Un exemple est le cas de catastrophe naturelle qui demande un délai de 10 jours suite à l’arrêté ministériel qui reconnait le sinistre.

Conclusion:

Il est important avant de souscrire une assurance​ de bien s’informer, n’hésitez pas à demander une copie de contrat afin de prendre connaissances des clauses et les différentes exclusions éventuelles.

Les compagnies sérieuses ne seront pas contre l’envoi d’un contrat type pour que vous puissiez l’analyser.