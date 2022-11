La pizza est l’un des aliments les plus populaires au monde. Ce n’est pas étonnant, avec toutes les options de garniture disponibles. Que vous aimiez le pepperoni ou l’ananas sur votre pizza, il existe forcément une garniture parfaite pour tout le monde.

Mais avec autant de choix, il peut être difficile de décider quoi mettre sur votre pizza. C’est là que cette liste s’avère utile. Nous avons rassemblé plus de 100 garnitures différentes que vous pouvez essayer sur votre prochaine pizza. Que vous soyez à la recherche de quelque chose de nouveau et d’excitant ou que vous souhaitiez simplement vous en tenir à vos favoris, nous avons ce qu’il vous faut.

Garnitures à base de viande

Si vous êtes un fan de viande sur votre pizza, vous avez le choix entre de nombreuses garnitures délicieuses. Le pepperoni et la saucisse sont des options populaires et des choix classiques. Mais si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, pourquoi ne pas essayer le bacon, le jambon ou le porc effiloché ?

Ces garnitures ajoutent une saveur et une texture supplémentaires à votre Pizza.

Bacon

Bacon canadien

Bœuf

Bœuf haché

Boulettes de viande

Chorizo

Hotdogs / Knackis

Jambon

Kielbasa (Saucisse de Pologne)

Pancetta

Pepperoni

Poitrine de porc

Porc effiloché

Poulet

Prosciutto

Salami

Saucisse

Saucisse chaude

Saucisse italienne

Sopressata (Salami de Calabre)

Steak

Garnitures à base de légumes

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus sain, pourquoi ne pas essayer des garnitures de légumes ? Il existe des tonnes de légumes différents qui conviennent bien à la pizza, des oignons et poivrons aux brocolis et tomates. Vous pouvez même faire preuve de créativité et essayer des combinaisons uniques, comme avocat et maïs ou olives noires et artichauts.

Ail

Artichauts

Asperges

Basilic

Bette à carde

Brocoli

Champignons

Chou frisé

Chou-fleur

Epinards

Fenouil

Maïs

Oignons caramélisés

Oignons doux

Oignons frits

Oignons rouges

Oignons verts

Patate douce

Poireaux

Poivrons

Pomme de terre

Pousses de haricots

Roquette

Garnitures à base de fromage

Bien sûr, aucune pizza n’est complète sans fromage. Les possibilités sont infinies en matière de garnitures au fromage, de la mozzarella et du cheddar au Bleu et au gorgonzola. Vous pouvez opter pour des combinaisons classiques ou mélanger les choses avec des choix inhabituels.

Emmental

Feta

Fontina

Bleu

Brie

Buratta

Fromage Colby Jack

Fromage de chèvre

Gruyère

Fromage Pepper Jack

Fromage Raclette

Gorgonzola

Gouda

Gouda fumé

Maroilles

Mont d’or

Mozzarella

Münster

Parmesan

Pecorino Romano

Provolone

Reblochon

Ricotta

Roquefort

Saint Marcellin

Sulguni

Garnitures à base de fruits

Les fruits ne sont peut-être pas la première garniture qui vient à l’esprit pour une pizza, mais ils peuvent fonctionner étonnamment bien. L’ananas est un choix populaire et ajoute une saveur aigre-douce à votre Pizza. Mais si vous vous sentez aventureux, pourquoi ne pas essayer les figues ou les poires ? Ces fruits ajoutent une douceur et une profondeur de saveur qui peut vraiment élever votre Pizza à un autre niveau de saveurs quoi qu’en disent les puristes.

Avocat

Aubergines

Câpres

Courge musquée

Courgettes

Figue

Jalapeños

Noisettes

Olives Kalamata

Olives noires

Olives vertes

Pêches

Peperoncini

Poires

Poivrons

Poivrons à la banane

Poivrons rouges

Poivrons verts

Pomme

Tomates

Tomates cerises

Tomates séchées au soleil

Garnitures à base de poissons et fruits de mer

Si vous aimez les fruits de mer, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent sur votre pizza ? Les anchois, le saumon fumé et même les crevettes peuvent tous être utilisés comme garniture. Ces ingrédients ajoutent une saveur salée et marine à votre pizza qui la fera vraiment sortir du lot.

Calmar

Coquille Saint-Jacques

Crabe

Crevette

Homard

Langoustines

Moules

Palourdes

Saumon

Sèche

Thon

Garnitures à base de noix, graines et légumineuses

Les noix, les graines et les légumineuses sont un excellent moyen d’ajouter du croquant et une saveur supplémentaire à votre pizza. Des graines de tournesol et des noix comme les amandes sont excellentes sur la pizza, tandis que les haricots garbanzo et les haricots noirs ajoutent une texture et une saveur uniques.

Cacahuètes

Graines de citrouille

Graines de sésame

Graines de tournesol

Haricots noirs

Noisettes

Noix de cajou

Noix de Grenoble

Noix de pécan

Pignons de pin

Pistaches

Les herbes et épices

Quel que soit le type de garniture que vous utilisez, les herbes sont toujours un excellent moyen de rendre votre pizza plus savoureuse. Le basilic, l’origan, le persil et le romarin conviennent tous parfaitement à la pizza.

Basilic

Origan

Marjolaine

Thym

Piment

Herbes de Provence

Persil

Romarin

Les sauces et crèmes

Enfin, n’oubliez pas d’ajouter une sauce ou une crème à votre pizza. Que vous optiez pour la traditionnelle sauce tomate, le pesto ou même le barbecue ou une base crèmeuse. Chacun de ces ingrédients ajoute une saveur unique à votre pizza.

Confiture de figues

Crème fraîche

Houmous

Huile d’olive et ail

Pâte de tandoori

Pesto

Réduction balsamique

Sauce Salsa

Sauce Alfredo

Sauce Barbecue

Sauce Buffalo

Sauce chili douce

Sauce Marinara

Sauce ranch

Sauce Teriyaki

Sauce Tomate

Tapenade aux olives

Yahourt grec

Alors qu’attendez-vous ? Commencez à planifier votre prochaine soirée pizza et essayez quelques-unes de ces délicieuses idées de garnitures !

Avec tant de garnitures différentes parmi lesquelles choisir, la planification de votre prochaine soirée pizza peut être une tâche décourageante. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

