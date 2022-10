La pizza au fromage est souvent garnie de quelques olives en plus des ingrédients de base cette recette pas chère. Dans certaines variantes vous pouvez y trouver également des pepperonis, des olives, des champignons, des oignons ou des poivrons.

La pizza au fromage est l’une des pizzas les plus populaires. Elle est composée d’une pâte à pizza, de sauce tomate, de fromage et d’herbes aromatiques.

