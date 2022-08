Les normes en matière des modules solaires sont la norme IEC 61215 (cristallin) et la norme 61646 (film mince) d’une part. D’autre part, la norme CEI 61730 concerne la résistance aux chocs. Cette dernière est afférente aux accidents corporels d’ordre mécanique ou aux accidents qui sont causés par l’environnement. Les modules solaires que vous devez acquérir doivent avoir la certification.

Elle est aussi un facteur à prioriser pour optimiser la production d’énergie. Il faut respecter une pente de 30 degrés quand les kits sont fixés au sol et de 60 degrés quand ils sont fixés au mur.

Un tel kit occupe seulement 2.5 m² d’espace. Vous avez l’option de l’installer au sol ou sur un support en haut. Il est également possible de le poser sur une dalle. L’essentiel est qu’il soit bien orienté pour recevoir le rayonnement solaire toutes les saisons de l’année.

Ce qui est aussi bien, c’est que vous avez la possibilité d’avoir la quantité d’énergie suffisante à partir de ces équipements. Il vous suffit d’acheter autant de kits que vous avez besoin de puissance et de les raccorder pour faire tourner vos appareils électriques. 1 kit qui peut fournir 300 W de puissance est constitué des matériels suivants :

Un tel kit permet de faire fonctionner simultanément un réfrigérateur, une box Internet, 5 ampoules LED et 1 chaîne hi-fi. Cela représente 15 % de la consommation électrique d’un foyer hors chauffage par an. En conséquence, vous pouvez faire des économies importantes en adoptant ces modules solaires.

En réalité, le travail technique est fait au préalable par le concepteur. Le dispositif est équipé pour être facilement installé et pour faciliter la circulation des électrons qui alimentent vos appareils électroménagers, conformément aux normes.

Vous pouvez adopter ces kits sans vous soucier de la contrainte d’une installation complexe. Vous n’avez pas besoin d’être un adepte du bricolage avant d’installer chez vous ces modules solaires et vous n’avez pas besoin des services d’un ouvrier spécialisé.

Les kits conçus à l’aide du raccordement de plaques solaires existent. Il s’agit d’un équipement simplifié afin de rendre accessible à tous, l’usage de l’énergie solaire. Que vous soyez un particulier, un commerçant, un artisan, etc.

Savez-vous qu’il existe une option simple et facile pour transformer l’énergie du soleil en énergie ? Aujourd’hui, l’autoconsommation est à la portée de tous. L’essentiel est de vous référer à une structure professionnelle en la matière et de suivre les options d’autonomisation énergétique que vous proposent les professionnels du kit solaire.

