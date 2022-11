N’hésitez pas à ajouter un peu plus d’eau si la pâte à crêpes est trop épaisse.

La crêpe est un plat typique de la cuisine française . Elle est composée d’une pâte à base de farine, d’eau et de sel, que l’on fait cuire dans une poêle chaude. La pâte est ensuite garnie de différents ingrédients selon les goûts : fromage, jambon, oeuf, légumes, nutella, etc.

