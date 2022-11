Les coquilles St Jacques sont un plat typiquement breton. Il est composé de coquilles Saint-Jacques poêlées, de pommes de terre et de poireaux. Ce plat est généralement accompagné d’un vin blanc sec.

Ingrédients pour 4 personnes

8 noix de Saint-Jacques

4 pommes de terre

2 poireaux

1 verre de vin blanc sec

Huile d’olive

Beurre

Sel

Poivre

Etapes de préparation

Épluchez et lavez les pommes de terre. Coupez-les en gros dés.

Coupez les poireaux en rondelles.

Faites chauffer de l’huile d’olive et du beurre dans une poêle.

Ajoutez les pommes de terre et les poireaux.

Faites cuire 10 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps.

Ajoutez les coquilles Saint-Jacques. Faites cuire 3 minutes de chaque côté.

Arrosez avec le vin blanc sec. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Servez chaud.

Vins conseillés

Vin blanc sec

Variantes possibles

On peut remplacer les pommes de terre par des patates douces. On peut ajouter des oignons. On peut remplacer le vin blanc sec par du vin blanc moelleux.

Les petits conseils du chef

Pour une meilleure cuisson et un meilleur goût, utilisez des coquilles Saint-Jacques fraîches. Si vous utilisez des coquilles Saint-Jacques surgelées, laissez-les décongeler avant de les cuire.

Il est important de ne pas trop cuire les coquilles Saint-Jacques, elles doivent être encore légèrement rosées à l’intérieur.