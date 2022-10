La crique est une spécialité lyonnaise. A la base elle est constituée de pomme de terre râpée et œuf. A cette base on peut ajouter oignon, fromage râpé, lardons, … mais également remplacer la pomme de terre, par exemple, par de la courgette comme dans ma recette.

La crique est idéale pour accompagner toute viande ou poisson. La crique de courgette, plus diététique et plus légère, sera appréciée en accompagnement ou en repas du soir avec une belle salade verte.

Ingrédients pour 4 personnes

1 petit filet d’huile

1 noisette de beurre

1 oignon

2 œufs

2 cuillères à soupe de farine

100 gr de comté râpé

Sel

Poivre

1 bonne pincée d’herbes de provence

2 courgettes

30 gr de persil

Temps de préparation

10 min

Temps de cuisson

10 min

Temps total

20 min

Etapes de préparation

Faire revenir l’oignon haché dans le mélange huile/beurre une dizaine de minutes.

Pendant ce temps casser les œufs dans un récipient et leur incorporer doucement la farine.

Ajouter le comté râpé, puis les herbes, saler, poivrer.

Incorporer les oignons.

Hacher les courgettes, épluchées ou non à votre convenance, les éponger dans un chiffon propre.

Incorporer les courgettes à votre mélange œufs/assaisonnement, sans attendre déposer des petits tas du mélange dans la poêle chaude.

Saisir les criques 2 mn de chaque côté, puis laisser cuir à feu moyen 5 à 6 mn.

Parsemer le persil haché sur les criques avant de les servir.

Vins ou boissons conseillé(e)s

Côte du Jura rosé.

Vin rosé de Porto Vecchio.

Variantes possibles

Dans cette recette une courgette peut-être remplacée par 2 pommes de terre moyennes, ou 1 pomme de terre et une carotte, le temps de cuisson devra alors être légèrement augmenté les pommes de terre et les carottes possédant un temps de cuisson plus long que les courgettes.

Les petits conseils du chef

Vos criques aux courgettes seront encore plus appréciées par les enfants si vous les préparez de petite taille et provoyez une sauce au fromage blanc dans laquelle les tremper avant dégustation.