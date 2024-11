Lorsqu’il s’agit d’organiser et d’aménager votre maison, les appareils électroménagers intelligents sont essentiels. Si vous êtes un propriétaire technophile à la recherche de commodité, d’efficacité et d’une touche d’élégance moderne dans votre maison, vous devez rassembler quelques appareils intelligents qui valent la peine d’être utilisés. Des panneaux de contrôle intelligents aux assistants portables, nous avons rassemblé une collection d’appareils intelligents qui s’intègreront parfaitement dans votre maison et vous offriront des fonctions avancées.

Ces appareils intelligents représentent le summum de la technologie moderne et offrent aux propriétaires férus de technologie toute une série d’options pour améliorer leurs espaces de vie. Que vous recherchiez un design élégant, un contrôle intuitif ou une gestion complète, ces appareils offrent des solutions innovantes pour répondre à vos besoins. Choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins technologiques.

1. Le cadre

Dites bonjour au Frame – ; un appareil intelligent sophistiqué qui allie une technologie de pointe à un design époustouflant. L’appareil mesure 13,3 pouces et fonctionne comme un système tactile plein écran qui sert de hub central pour tous vos appareils IoT. L’appareil intelligent est enveloppé dans du tissu Kvadrat et présente une charmante palette de couleurs.

The Frame est plus qu’un simple appareil intelligent fonctionnel et ingénieux, c’est aussi un élément qui améliore l’esthétique et l’attrait de n’importe quel espace. Il s’intègre parfaitement à votre intérieur et à votre style de décoration, en veillant à ce qu’il ne soit pas perçu comme un encombrement visuel.

Pourquoi est-il digne d’intérêt ?

Ce qui rend Frame Wall Pad unique, c’est qu’il s’intègre parfaitement dans tout espace sophistiqué. Il offre un niveau de contrôle et de commodité qui redéfinit la domotique. D’une simple pression, les utilisateurs peuvent gérer et contrôler tous les équipements IoT de leur maison, y compris les systèmes de sécurité et les panneaux de porte d’entrée.

Le Frame est une merveilleuse combinaison de fonctionnalité et de design épuré, ce qui en fait un excellent achat pour les propriétaires et les amateurs de technologie qui accordent de l’importance à la fois au style et à la technologie. La palette de couleurs minimaliste mais luxueuse et l’attention portée aux détails permettent à l’appareil de se démarquer.

Ce que nous aimons

La palette de tissus et de couleurs de Kvadrat ajoute une touche de sophistication.

Permet de gérer tous les appareils IoT à partir d’une interface unique.

Ce que nous n’aimons pas

Nous ne sommes pas sûrs des options de tissage proposées.

Une installation professionnelle est nécessaire pour une intégration optimale.

2. Caméra de sécurité Anona Aurora

Le système de sécurité Anona Aurora a été créé en mettant clairement l’accent sur la convivialité et l’indépendance. Il offre une résolution 4K, une longue durée de vie de la batterie, un enregistrement permanent et une détection intelligente de l’IA. Ces caractéristiques pratiques en font un véritable atout de sécurité pour votre maison. C’est une excellente option pour ceux qui en ont assez des frais d’abonnement et des installations compliquées. La plupart des caméras du marché plafonnent à 1080p, mais l’Anona Aurora offre une résolution 4K HDR impressionnante, offrant une vue claire et nette de votre environnement.

Elle offre huit mégapixels, garantissant que les détails importants tels que les plaques d’immatriculation et les mouvements distants sont capturés avec un zoom jusqu’à 8x. Il fonctionne également très bien dans des conditions de faible luminosité grâce à la vision nocturne en couleur. Il utilise un capteur de lumière stellaire, une ouverture F1.2 et un projecteur à 10 LED pour garantir que les couleurs et les détails restent intacts même dans l’obscurité.

Vous pouvez également associer la caméra de sécurité Anona Aurora à la serrure intelligente Anona Holo – ; qui est conçue pour s’intégrer à votre porte existante et offre plusieurs méthodes d’accès, notamment la reconnaissance d’empreintes digitales, le contrôle par smartphone et même l’activation vocale via Google Assistant ou Alexa.

Cliquez ici pour les soldes du vendredi noir : Aurora Security Camera | Verrouillage intelligent Holo. Utilisez le code de réduction « ydesignanona » à la caisse. Dépêchez-vous, l’offre exclusive du Black Friday se termine bientôt !

Pourquoi cela vaut-il la peine d’être mentionné ?

Elle est équipée d’une précieuse batterie de 10 000 mAh, qui peut fournir jusqu’à 180 jours d’autonomie avec une seule charge. Cela en fait un meilleur choix que la célèbre Nest Cam de Google, dont l’autonomie moyenne est de 1,5 à 3 mois. L’Anona Aurora peut être associée au panneau solaire de 4,8 W d’Anona, ce qui lui permet de fonctionner comme une unité de sécurité autonome.

Le panneau solaire exploite l’énergie renouvelable, ce qui réduit la dépendance de la caméra à l’égard des prises de courant et en fait une option viable pour ceux qui recherchent des options d’installation à long terme et nécessitant peu d’entretien. La caméra est également dotée d’une intelligence artificielle intégrée à l’appareil, qui peut facilement faire la distinction entre les personnes, les animaux, les voitures et les colis– ; sans frais d’abonnement mensuels ni dépendance à l’égard du nuage !

Ce que nous aimons

Équipé d’un système audio bidirectionnel, d’un projecteur à 10 LED et d’une sirène.

Prix abordable.

Ce que nous n’aimons pas :

Si le système de sécurité ne s’intègre pas aux écosystèmes domestiques intelligents existants, cela pourrait poser problème à certains utilisateurs.

3. Assistant domestique intelligent Zoey

Dites bonjour à l’assistant domestique intelligent Zoey – ; un appareil révolutionnaire qui redéfinit la domotique. Cet appareil allie fonctionnalité, portabilité et esthétique. Il offre la flexibilité d’une utilisation sans fil et s’adapte à votre style de vie dynamique et fluide. Il présente une forme élégante et minimaliste construite avec des matériaux de première qualité.

L’assistant se fondra parfaitement dans votre décor, comme un élément naturel de votre maison. Il met l’accent sur l’interaction et l’engagement de l’utilisateur, afin qu’il fasse partie de votre vie quotidienne. Zoey peut être détaché de sa base, ce qui en fait un assistant portable qui peut être emporté partout.

Pourquoi ce produit est-il digne d’intérêt ?

La portabilité de Zoey l’a aidé à se démarquer sur le marché surchargé des assistants domestiques intelligents. L’assistant peut se déplacer avec ses utilisateurs, plutôt que d’être lié à un emplacement unique. Zoey est également équipé d’une foule de fonctionnalités intéressantes, telles que – ; des capacités de reconnaissance vocale avancées, permettant une interaction sans effort par le biais de simples commandes vocales.

Cette fonctionnalité vous permet de contrôler Zoey d’une manière intuitive et conviviale, ce qui rend la tâche facile même pour les personnes qui ne sont pas très au fait de la technologie. Zoey peut se connecter à différents systèmes domestiques intelligents, vous permettant de contrôler l’éclairage, la température et les paramètres de sécurité, offrant ainsi une gestion complète de la maison au bout des doigts.

Ce que nous aimons

Il offre une grande qualité sonore pour une expérience d’écoute immersive.

Facile à utiliser grâce aux commandes vocales.

Ce que nous n’aimons pas

Sa compatibilité avec les surfaces est limitée et il n’adhère qu’aux surfaces métalliques.

4. Rien Robot Aspirateur (1)

Baptisé Nothing Robot Vacuum (1), ce concept de nettoyage intelligent est très éloigné des aspirateurs robots traditionnels disponibles sur le marché. Il présente un design unique et des caractéristiques innovantes. L’aspirateur s’inspire du langage de conception des produits technologiques de Nothing et présente un boîtier extérieur transparent en forme de D qui lui confère une apparence visuellement attrayante.

La nature transparente du design lui confère une esthétique futuriste et « conservée dans le verre », ce qui en fait un véritable objet de conversation pour votre maison. Il est également doté d’une interface Glyph, qui fournit des informations en temps réel sur le processus de nettoyage. Cette interface fonctionne comme une barre de progression visuelle qui vous permet de savoir combien de temps il reste à nettoyer.

Pourquoi ce produit est-il digne d’intérêt ?

L’interface Glyph ajoute une couche d’interactivité qui permet à l’utilisateur de mieux contrôler le processus de nettoyage. Elle fournit des mises à jour en temps réel, éliminant ainsi les conjectures souvent requises par les dispositifs de nettoyage automatisés. Cette fonction est idéale pour les propriétaires qui apprécient la transparence et l’efficacité de leurs appareils domestiques intelligents.

L’aspirateur robot Nothing (1) offre une approche parfaite du design et de la fonctionnalité. Il est synonyme de modernité et d’avancées technologiques. C’est un excellent choix pour les passionnés de technologie qui veulent des appareils qui repoussent les limites du design traditionnel et typique.

Ce que nous aimons

Boîtier transparent et indicateurs LED pour un look futuriste.

L’interface Glyph fournit des mises à jour en temps réel.

Ce que nous n’aimons pas

Comme il s’agit d’un concept, nous ne sommes pas sûrs qu’il se traduira par un produit réel.

5. Flic Twist

Surnommé le Flic Twistce contrôleur innovant pour la maison intelligente offre un moyen tactile et intuitif de gérer tous les appareils de la maison intelligente. Il s’agit d’un cadran sans fil, conçu pour la simplicité et la polyvalence, qui permet aux utilisateurs de contrôler les lumières, la musique, les stores et bien plus encore, sans avoir recours à des applications pour smartphone ou à des commandes vocales.

Le Flic Twist présente un design minimaliste, ce qui en fait un outil fonctionnel et un ajout élégant à votre maison. Le Flic Twist se compose de quatre actions différentes (appuyer, appuyer deux fois, tourner et appuyer et tourner), chacune d’entre elles pouvant être personnalisée pour exécuter différentes fonctions.

Pourquoi ce produit est-il digne d’intérêt ?

Flic Twist privilégie l’interaction tactile et offre une alternative rafraîchissante aux commandes vocales et applicatives qui dominent actuellement le marché de la maison intelligente. Il offre aux utilisateurs une méthode plus pratique pour utiliser leurs appareils, avec un sens de l’engagement physique qui n’est pas disponible dans les interfaces numériques.

L’appareil permet également aux utilisateurs de définir des actions personnalisées qui s’intègrent parfaitement à leurs habitudes quotidiennes. Cela fait de Flic Twist un appareil flexible qui peut gérer un large éventail d’applications, du réglage de l’éclairage et de la musique à la commande de stores et d’autres appareils domestiques intelligents. Il présente un design convivial qui peut être utilisé par différents membres de la famille.

Ce que nous aimons

Facile à utiliser avec quatre actions personnalisables.

Gérez plusieurs appareils domestiques intelligents à l’aide d’une seule télécommande.

Ce que nous n’aimons pas

Il peut ne pas être compatible avec tous les appareils domestiques.

6. NEEO

Baptisée NEEO Smart Home Automation System, cette solution innovante simplifiera la gestion de vos appareils domestiques intelligents. Elle comprend deux éléments : le cerveau et la télécommande. Il offre un moyen simple de contrôler tous vos appareils à partir d’un seul endroit. Ce système est conçu pour le confort de l’utilisateur, offrant une interface intuitive qui reconnaît les utilisateurs et fournit des options de contrôle personnalisées.

NEEO met l’accent sur la facilité d’utilisation et d’intégration, permettant aux utilisateurs de tous niveaux technologiques de l’utiliser. Le cerveau fonctionne comme un hub central, communiquant avec différents appareils intelligents, tandis que la télécommande offre un contrôle instantané par simple pression d’une touche. Elle offre également des fonctions de gestion à distance.

Pourquoi est-ce intéressant ?

NEEO peut rationaliser la gestion de la maison intelligente, en servant de solution centralisée et en éliminant le besoin d’applications et de télécommandes multiples. Les fonctions de reconnaissance de l’utilisateur ajoutent une couche de personnalisation, garantissant que chaque utilisateur dispose de ses propres paramètres et appareils. C’est une solution idéale pour les foyers à utilisateurs multiples, car elle offre une expérience sur mesure à chacun d’entre eux.

La facilité de configuration du système est un autre avantage clé, car elle permet de résoudre l’un des problèmes les plus courants dans la gestion des maisons intelligentes. Grâce à un processus simple en trois étapes, les utilisateurs peuvent rapidement connecter leurs appareils et commencer à profiter des avantages de la domotique. Cette facilité d’utilisation fait de NEEO une option intéressante pour les propriétaires férus de technologie qui cherchent à simplifier leur système de maison intelligente.

Ce que nous aimons

Gérer tous les appareils à partir d’un seul système.

Reconnaît les utilisateurs pour une gestion personnalisée des appareils.

Ce que nous n’aimons pas

Il n’inclut pas de commandes vocales, ce qui peut être préférable pour certains utilisateurs.

7. Smart Pad

Cet adorable concept de design donne un coup de jeune à vos produits technologiques impersonnels en plaçant un visage amusant et comique sur un écran intelligent. Le produit paraît ainsi plus sympathique et plus accessible. Baptisé Smart Pad, ce petit produit astucieux modifie le design de base de votre écran intelligent. Son écran de 4 pouces est peut-être trop petit, mais il n’affiche que l’essentiel, au lieu d’inonder les utilisateurs d’informations.

L’écran intelligent ressemble à un œuf, ce qui nous rappelle les vieux iMacs colorés ou certains vieux téléviseurs à tube cathodique. L’écran est positionné à un angle confortable et il n’est pas nécessaire d’utiliser des supports ou des mécanismes externes. Le Smart Pad vise à transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie domestique intelligente en la rendant plus accessible et plus attrayante.

Pourquoi ce produit est-il digne d’intérêt ?

Le Smart Pad adopte un visage de bande dessinée, créant une expérience utilisateur plus accueillante. Ce design est idéal pour les propriétaires férus de technologie qui veulent des produits avec une touche plus personnelle. La tablette est également compacte, ce qui est idéal pour les maisons où l’espace est restreint. Son design minimaliste lui permet de s’adapter à différents styles de décoration.

Le Smart Pad a la capacité d’humaniser la technologie et de rendre l’expérience de l’utilisateur plus attrayante. C’est le bon choix pour les personnes qui apprécient à la fois la fonctionnalité et la personnalité de leurs appareils domestiques, avec la possibilité d’améliorer la domotique.

Ce que nous aimons

Il est doté d’un écran en forme d’œuf avec un visage de dessin animé qui lui confère charme et personnalité.

Sa petite taille s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace.

Ce que nous n’aimons pas

L’écran de 4 pouces peut restreindre la visibilité des informations, car sa taille est limitée.

8. Interrupteur mural Sonoff NSPanel Smart Scene

Sous le nom de Sonoff NSPanel Smart Scene Wall Switch, ce dispositif est une solution complète pour la domotique. Il permet un contrôle centralisé de différents appareils et systèmes. Il est équipé d’une interface homme-machine (IHM) qui permet de gérer les lumières, la température et les scènes prédéfinies de manière harmonieuse et transparente à partir d’une seule interface.

L’interrupteur mural comprend diverses méthodes de contrôle, telles qu’un écran tactile, un interrupteur à double canal, des commandes vocales et une application intelligente. Il est conçu pour rendre la gestion intelligente de la maison intuitive et plus accessible. Il présente un design fonctionnel et élégant qui s’intègre à tous les environnements domestiques.

Pourquoi ce produit est-il digne d’intérêt ?

Interrupteur mural Sonoff NSPanel Smart Scene est polyvalent et doté de capacités de contrôle étendues. Il combine plusieurs méthodes de contrôle dans un seul appareil, réduisant ainsi le besoin de plusieurs télécommandes ou applications. Cela simplifie l’expérience de l’utilisateur et offre une approche tout-en-un qui séduit les propriétaires modernes.

La capacité du NSPanel à activer des scènes prédéfinies basées sur les préférences de l’utilisateur est une autre excellente caractéristique. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser leur environnement domestique en toute simplicité. L’accès à distance fourni par l’application intelligente garantit que les utilisateurs peuvent gérer leurs systèmes domotiques depuis n’importe où, ce qui ajoute un niveau de confort supplémentaire.

Ce que nous aimons

Centralise la gestion de plusieurs appareils et scènes.

Équipé d’un écran tactile, de commandes vocales et d’applications pour une plus grande flexibilité.

Ce que nous n’aimons pas

La configuration de tous les appareils peut prendre du temps et nécessiter des efforts.

9. TOKIT Omni Cook

Surnommé le TOKIT Omni CookOmni Cook, cet appareil de cuisine tout-en-un, est l’assistant de cuisine innovant que vous recherchiez. Il rend le processus de préparation des repas rapide et efficace, de sorte que vous n’ayez pas à passer des heures à cuisiner. Le TOKIT Omni Cook est conçu pour apporter plaisir et joie à votre expérience de la cuisine et de la préparation des repas.

C’est l’appareil polyvalent que vous recherchiez. Il associe une technologie de pointe à des fonctions faciles à utiliser pour rationaliser le processus de préparation des repas. Il encouragera même les cuisiniers les plus hésitants à explorer de nouvelles recettes et techniques, ouvrant ainsi le monde culinaire.

Pourquoi ce produit est-il digne d’intérêt ?

Le TOKIT Omni Cook est doté d’une gamme impressionnante de fonctions qui simplifient le processus de cuisson. Il rend la cuisine accessible aux débutants comme aux cuisiniers expérimentés. Il automatise la cuisson à un degré impressionnant, de sorte que vous pouvez compter sur l’appareil pour réaliser des tâches culinaires complexes avec un minimum d’intervention de votre part.

L’appareil est équipé d’une bibliothèque de recettes numériques qui vous guideront tout au long du processus de cuisson. C’est une fonction intéressante pour les personnes qui ne sont pas très sûres d’elles dans la cuisine et qui ont besoin d’instructions claires et d’aides visuelles pour préparer leurs repas.

Ce que nous aimons

Il est doté d’un écran tactile intégré de 7 pouces qui vous permet de personnaliser et d’ajuster vos préférences.

Il ne prendra pas beaucoup de place dans votre cuisine.

Ce que nous n’aimons pas

Les modes culinaires et les fonctionnalités sont multiples, ce qui fait que les utilisateurs peuvent avoir besoin d’un certain temps pour s’adapter à l’appareil.

10. M.Alfred

Alfred – ; un appareil domestique intelligent qui fait office d’humidificateur, de déshumidificateur, de purificateur d’air et d’aspirateur. Il présente une combinaison unique d’esthétique rétro et de technologie de pointe. Mr.Alfred a pour mission de révolutionner le paysage des appareils électroménagers en proposant une solution complète pour une gestion saine de l’air.

Mr.Alfred est plus qu’un simple appareil, c’est aussi une pièce unique qui s’intégrera parfaitement dans votre décor. Il ressemble à un élégant chariot de bar, équipé de rails dorés qui ajoutent une touche rétro. Le corps gris discret contribue à une esthétique riche mais subtile. Cet appareil permet non seulement de gagner de la place, mais aussi de fusionner plusieurs appareils en un seul.

Pourquoi est-il remarquable ?

M. Alfred est conçu pour une gestion complète de l’air. Il détecte la qualité de l’air et prend des mesures spécifiques pour garder votre maison propre et saine. Ce système intelligent combine les fonctions d’un purificateur d’air, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur et d’un robot aspirateur, assurant ainsi une gestion complète de l’air.

L’appareil présente également une forme élégante et comprend six parties importantes : le corps principal, un drone pour la surveillance de l’espace, un robot aspirateur, un purificateur d’air, un humidificateur et un déshumidificateur. Ces éléments sont conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente. Les éléments de gestion de l’air sont soutenus par l’aspirateur robot, ce qui les rend portables et garantit un nettoyage spectaculaire de votre maison.

Ce que nous aimons

Il allie une esthétique élégante à une fonctionnalité intelligente.

Un appareil multifonctionnel qui réunit quatre appareils en un seul.

Ce que nous n’aimons pas

Il s’agit d’un concept, nous ne sommes donc pas sûrs qu’il fonctionnerait bien en tant que produit tangible.

