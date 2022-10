24 heures seulement après le tir d’un missile balistique au-dessus du Japon par la Corée du Nord, les Etats-Unis et l’armée de Corée du Sud ont tiré 4 missiles tactiques, chacune deux missiles ce mercredi 5 octobre 2022.

🇰🇷 Soirée mouvementée en #CoréeduSud.

L'armée a répondu au tir d'IRBM 🇰🇵 en faisant décoller 4 chasseurs 🇰🇷 F-15K et 4 chasseurs 🇺🇸 F-16 avec 2 tirs de bombes de précision JADAM par un F-15K sur une île en mer Jaune, et 2 x 2 tirs 🇰🇷🇺🇸 d'ATACMS, missiles tactiques de précision. pic.twitter.com/DAft5kzdU3 — Bienvenue en Corée du Sud (@encoreedusud) October 5, 2022

Une réponse rapide

La réponse aura donc été quasi immédiate, en seulement 24 heures, après le lancement provocateur de la Corée du Nord d’un missile balistique au-dessus du Japon la Corée du Sud et les Etats-Unis viennent de répliquer non pas avec un missile mais bien avec quatre missiles sol-sol.

Chacune des deux armées ont donc fait un tir de deux missiles tactiques. Rapidement mardi les deux pays alliés avaient mené un exercice de bombardement en Mer Jaune.

Cette réponse rapide montre que la Corée du Sud et les Etats-unis sont bien conscientes qu’il s’agit d’une provocation en direction des Américains et de la Corée du Sud et non pas en prenant réellement pour cible le Japon.

Un accident un incendie après un tir de missile balistique raté

La réponse rapide n’aura pas été parfaite et fait même un peu tâche, en effet l’idée de montrer les muscles rapidement avec 4 missiles immédiatement devait permettre d’assoir le rapport de forces.

Sauf que dans le cadre de ces exercices, en réponse à la provocation du régime de Pyonyang et de Kim Jong-un, un tir de missile balistique à complétement raté avec l’écrasement au sol du missile ce qui a généré un important incendie.

Ce raté a semé une panique complète dans la ville de Gangneung, faisant penser aux habitants de cette région calme de Corée du Sud que le nord était en train d’attaquer.

Problème : une explosion a retenti à Gangneung, sur la côte est du pays, dans la 18ème escadre de chasse, et il a fallu la nuit au gouvernement et aux médias pour annoncer qu'il s'agissait d'un accident, alors que des rumeurs couraient sur une attaque 🇰🇵pic.twitter.com/41qiBIQhPC — Bienvenue en Corée du Sud (@encoreedusud) October 5, 2022

Washington dit répondre « aux provocations du Nord »

Sur CNN, Le porte-parole du Conseil national de sécurité américain John Kirby explique qu’il s’agit seulement de

« répondre aux provocations du Nord, pour nous assurer que nous pouvons démontrer nos propres capacités » et « nous assurer que nous avons les capacités militaires prêtes ». John Kirby

Sans pour autant confirmer clairement les tirs. Mais en indiquant qu’ils étaient prêts à discuter avec le dirigeant de Corée du Nord Kim Jong-un.

« Nous avons clairement fait savoir à Kim Jong-un que nous sommes prêts à nous asseoir à la table sans conditions préalables »

Ce qui était exactement la recherche de Kim Jong-un, d’après les experts, depuis l’intensification sans précédent des essais de missile balistique intercontinental (ICBM) et avec les provocations au-dessus du Japon ainsi que l’annonce de rendre « irréversible » son statut de puissance nucléaire.

Celui-ci chercherait au final à s’asseoir au tour de la table pour obtenir une levée des sanctions, en profitant du flou de la guerre en Ukraine, des tensions autour de Taïwan et ce en montrant qu’il peut être nuisible et qu’il est préférable de parler.