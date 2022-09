Quand on est enceinte, il est important de bien prendre soin de soi. Le massage femme enceinte est une excellente façon de se détendre et de se relaxer. Il y a plusieurs endroits où se faire masser quand on est enceinte à Lyon. Voici quelques suggestions.

Qu’est-ce que le massage prénatal ?

Le massage prénatal est une excellente façon de prendre soin de votre corps pendant la grossesse. Il peut aider à réduire le stress et l’anxiété, à soulager la douleur et à améliorer la circulation sanguine. Il peut également vous aider à mieux dormir. Il existe de nombreux endroits où vous pouvez vous faire masser pendant votre grossesse à Lyon.

Les massages prénataux offrent aux femmes enceintes un véritable moment de détente et de confort que nous conseillons exclusivement à partir du quatrième mois de grossesse.

La grossesse est souvent synonyme de maux particuliers. Les femmes enceintes ont fréquemment des maux de dos, des crampes, des nausées et des insomnies.

Heureusement, il existe plusieurs moyens de soulager ces inconforts. Parmi eux, on compte notamment les massages.

Votre détente pendant un massage prénatal sera aussi bien mentale :

diminution de l’insomnie

apaisement face à l’accouchement

sortie du quotidien

réduction du stress

Qu’une détente physique pour vos muscles et vos articulations qui seront stimulés par le massage de la femme enceinte et votre épuisement s’il y a lieu en seront atténués :

bas du dos et du bassin (une zone souvent douloureuse enceinte)

minimise également l’inconfort sciatique

diminue vos maux de tête

réduit la probabilité de crampes et de douleurs dans les jambes

aide à maintenir une bonne posture pour éviter d’accentuer vos maux

aide à préparer les muscles pour vivre un accouchement serein

détend votre corps pour lui permettre de récupérer

Avant de vous faire masser, assurez-vous de bien vous renseigner sur le masseur et l’endroit où vous allez vous faire masser. Vous devriez également vous assurer que le masseur est expérimenté et qu’il utilise des techniques de massage sûres pour les femmes enceintes. Le massage prénatal peut être une expérience très agréable et relaxante.

Quelques conseils avant un massage femme enceinte

Cependant, il est important de suivre quelques conseils de base pour vous assurer que vous en tirez le meilleur parti.

Il est préférable de ne pas être fiévreuse avant votre massage. Et si vous avez eu une séance de Kiné ou d’osthéo il est préférable d’attendre quelques jours.

Buvez beaucoup d’eau avant et après votre massage. L’eau aide à éliminer les toxines de votre corps et à vous garder hydraté.

Évitez de manger juste avant ou juste après votre massage. Vous ne voulez pas vous sentir lourd ou ballonner pendant que vous vous faites masser.

Il faut également préciser à votre masseuse toute contre-indication médicale et toute complication pendant votre grossesse.

Si vous avez d’autres questions ou des inquiétudes concernant le massage prénatal, parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme. Ils pourront vous aider à décider si le massage prénatal est quelque chose qui vous convient.

Les différents types de lieux

Les femmes enceintes ont besoin de plus de soins et d’attention que les autres, car elles doivent prendre soin de leur corps et de leur bébé. Heureusement, il existe de nombreux endroits où elles peuvent se faire masser à Lyon.

Les accompagnantes périnatales, qui vous offrent un accompagnement global, sont le plus souvent des professionnels issus du monde de la santé, et ont les formations spécifiques au massage femme enceinte.

Les centres de massages spécialisés dans les femmes enceintes qui offrent une large gamme de massages, dont certains sont spécialement conçus pour les femmes enceintes et prodigués par des professionnelles.

Les spas qui proposent des massages spécialement conçus pour les femmes enceintes. Ces massages sont très doux et permettent à la femme enceinte de se relaxer complètement. La plupart des centres disposent de masseuses professionnelles avec un diplôme, mais n’oubliez pas de vous renseigner avant sur le type de spas et donc la spécificité du massage et de la connaissance de votre masseuse.

Les instituts de beauté ou esthéticienne pour se faire masser oui, pour les femmes enceintes il faut vérifier avant. Ces instituts proposent souvent des forfaits spéciaux pour les femmes enceintes, qui incluent un massage du corps entier mais même s’il est effectué par une professionnelle du massage ou de la beauté féminine il ne s’agit pas forcément de quelqu’un ayant les compétences nécessaires pour masser correctement une femme enceinte.

Vous pouvez également retrouver des massages femmes enceintes dans certains hôtels à Lyon mais attention à bien savoir qui vous prodiguera le massage, ces massages restent très spécifiques.

Où vous faire masser à Lyon

Si vous souhaitez vous faire masser quand vous êtes enceinte, voici quelques adresses à Lyon.

Glyca (accompagnante périnatale)

Vous n’avez pas envie de vous déplacer et c’est bien normal enceinte.

Alors pourquoi ne pas choisir une professionnelle de l’accompagnement périnatale, formée en grande partie chez Sonia Krief.

Auxiliaire puéricultrice sera de très bon conseil pour votre grossesse dans l’entretien préalable à votre massage.

Vous avez le choix entre plusieurs types de massages : son super massage femme enceinte très très relaxant d’après les avis et qui aidera à soulager les maux de votre grossesse, mais également un massage postnatal pour celles qui auraient déjà accouché, ou encore un massage à la bougie envoutant pour se ressourcer et se détendre.

Le soin et bien entendu précédée d’un échange avec Laura sur votre grossesse et vos attentes et besoins pendant ce massage.

Le gros plus vous ne vous déplacez pas et Laura vient avec une table de massage très très confortable jusqu’à votre domicile.

Vous voulez réserver un massage renseignez vous sur son site Glyca.fr

Lieu : A votre domicile

Notre avis : 5/5

Prix : 80 € pour le massage référence femme enceinte glycamam

Durée : 1H30 (dont 1 H de massage)

Maman et moi massage (centre spécialisé dédié aux femmes)

Les séances de massage sont dispensées par quelqu’un d’expérimentée. Vous pourrez choisir entre plusieurs types de massages : le massage relaxant, le massage des jambes, le massage du dos ou le massage du ventre. Les massages du dos et du ventre sont particulièrement recommandés aux femmes enceintes car ils permettent de soulager les maux de dos et les crampes.

Les séances de massage durent environ une heure ou encore une option 80 minutes. Elles sont précédées d’un entretien avec l’esthéticienne afin de déterminer vos besoins et vos attentes. Les massages sont dispensés dans une salle climatisée et insonorisée.

Vous pourrez vous détendre sur une table de massage confortable et profiter pleinement des bienfaits du massage

Mamam et moi massage se situe au 93 Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne – Lyon. Les séances de massage sont à réserver à l’avance sur le site internet.

Maman et moi massage conseil de se faire masser : « faites-vous masser une fois par mois pendant votre grossesse afin de vivre chaque étape pleinement »

Lieu : 93 Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne

Notre avis : 5/5

Prix : 85 € pour le massage référence de la femme enceinte : future maman la lunaire

Durée : 1 Heure

Le Spa Osmose

Ce Spa vous propose une multitude de soins pour la femme enceinte ! En passant par un classique californien, ou un massage thaïlandais, ou encore un rituel maman ou le fameux quiétude.

Les massages sont dispensés par des esthéticiennes diplômées et expérimentées.

Les séances de massage durent environ une heure.

Elles sont également précédées d’un cours entretien avec l’esthéticienne afin de déterminer vos besoins et vos attentes.

Les massages sont dispensés dans une salle climatisée et insonorisée. Vous pourrez vous détendre sur une table de massage plutôt confortable ce qui est important enceinte.

Lieu : 12, rue de la Barre – 69002 LYON

Notre avis : 4,7/5

Prix : 82€ pour le massage référence de la femme enceinte : bien-être future maman

Durée : 1H

Est-ce que je peux me faire masser enceinte et est-ce dangereux de se faire masser enceinte ?

Il est courant de vouloir se faire masser quand on est enceinte, car cela peut soulager les douleurs du dos et des articulations.

Cependant, il est important de savoir si vous pouvez vous faire masser enceinte et si cela est dangereux de se faire masser enceinte.

Il est tout à fait possible de se faire masser quand on est enceinte, à condition de choisir un bon masseur et de ne pas prendre de risques inutiles.

Cependant, il est important de se renseigner au préalable auprès de son médecin ou de son gynécologue pour savoir si on peut se faire masser enceinte. En effet, certaines femmes enceintes peuvent présenter des contre-indications au massage, comme des problèmes de santé préexistants ou une grossesse à haut risque.

Par exemple, il est déconseillé de se faire masser le ventre enceinte avant la fin du 3ième mois, car cela peut provoquer des contractions utérines. Il est également important de choisir un masseur expérimenté et de faire preuve de prudence lors du massage.

En effet, certaines femmes enceintes peuvent avoir des problèmes de circulation sanguine, ce qui peut être dangereux si on se fait masser de manière incorrecte.

En résumé : il est possible de se faire masser quand on est enceinte, à condition de choisir un bon masseur et de ne pas prendre de risques inutiles. Cependant, il est important de se renseigner au préalable auprès de son médecin ou de son gynécologue pour savoir si on peut se faire masser enceinte.

Quel massage après grossesse ?

Quand on est enceinte, il est important de bien s’entourer. En effet, le corps change et certaines activités peuvent devenir dangereuses.

C’est le cas du massage, qui peut être nocif si elle n’est pas pratiquée par un professionnel qualifié. Heureusement, il existe plusieurs spas en France qui proposent des massages spécialement adaptés aux femmes enceintes.

Le massage du dos est particulièrement recommandé pour les femmes enceintes, car il permet de soulager les tensions et les douleurs. Le massage du ventre est également très efficace pour les femmes enceintes, car il permet de soulager les nausées et les vomissements. Le massage des jambes pendant la grossesse est un délice surtout lorsque vous avez les jambes lourdes. Enfin, le massage des seins est recommandé pour prévenir les crevasses et les douleurs mammaires.

Vous avec toutes sortes de massages post-nataux, qui sont particulièrement recommandés pour les femmes qui viennent d’accoucher. Ces massages permettent de soulager les douleurs et les tensions liées à l’accouchement, et de redonner tonus et énergie à la nouvelle maman.

En conclusion, vous faire masser dans un de ces lieux et une excellente idée quand on est enceinte ou après avoir accouché. Les massages proposés sont adaptés à chaque stade de la grossesse, et permettent de soulager les douleurs et les tensions.

Il est donc conseillé de privilégier les massages relaxants et doux.

FAQ

Question : Où se faire masser quand on est enceinte à Lyon ?

Réponse : Il existe plusieurs endroits où vous pouvez vous faire masser lorsque vous êtes enceinte à Lyon. Vous pouvez vous rendre dans un institut de beauté, dans un centre de bien-être, dans un spa, dans certains hôtels qui proposent des services de massages, mais principalement chez une assistante périnatale qui peut même parfois se rendre à votre domicile.

Question : Quels types de massages sont adaptés pour les femmes enceintes ?

Réponse : Il existe plusieurs types de massages adaptés pour les femmes enceintes. Parmi les plus populaires, on peut citer le massage californien ou encore le massage thai.

Question : Quels sont les bienfaits du massage pour les femmes enceintes ?

Réponse : Le massage peut apporter plusieurs bienfaits pour les femmes enceintes. En effet, il peut aider à soulager les tensions musculaires, à réduire le stress et à améliorer la circulation sanguine.

Question : Y a-t-il des contre-indications au massage pour les femmes enceintes ?

Réponse : Il existe quelques contre-indications au massage pour les femmes enceintes. En effet, certaines femmes peuvent être sujettes à des saignements ou des contractions utérines mais également des problèmes de circulation. Il est également à note d’éviter de se faire masser avant le 4ièmem mois. Il est donc important de consulter un médecin ou votre sage-femme avant de vous faire masser.

Question : Combien coûte un massage pour les femmes enceintes à Lyon ?

Réponse : Les prix des massages pour les femmes enceintes à Lyon varient en fonction des prestataires et des types de massages. Il est donc important de comparer les prix avant de choisir un prestataire.