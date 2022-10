Ce plat est aujourd’hui l’un des plus populaires en Italie. Nous vous proposons donc une recette pas cher et super bonne.

Selon la légende, ce plat aurait été créé par les charbonniers italiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils auraient préparé ce plat avec les ingrédients qu’ils avaient sous la main : des pâtes, du jambon et du fromage.

La carbonara est un plat italien traditionnel à base de pâtes, de jambon et de fromage. Le mot « carbonara » signifie « charbonnier ».

