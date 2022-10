La soupe 6 légumes et riz est une recette moins chère et très riche en vitamines. La recette de la soupe riz et 6 légumes est idéale pour l’hiver.

Ingrédients pour 4 personnes :

400g de riz

1 chou vert

1 carotte

1 navet

1 poireau

1 oignon

2 gousses d’ail

1 bouillon cube de légumes

1 c. à s. d’huile d’olive

Sel, poivre

Temps de préparation

20min

Temps de cuisson

30min

Temps total

50min

Etapes de préparation

Dans une casserole, faites cuire le riz à la vapeur pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, lavez et coupez les légumes en petits dés.

Dans une autre casserole, faites chauffer l’huile d’olive et faites-y revenir les oignons et l’ail.

Ajoutez les légumes et le bouillon cube, et laissez cuire pendant 10 minutes.

Mélangez le riz et les légumes, et ajustez l’assaisonnement.

Servez dans des bols.

Vins conseillés

Un vin blanc sec comme un Pouilly-Fumé ou bien Un vin rouge léger comme un Beaujolais.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter du tofu pour un plat plus complet et si vous ne trouvez pas de chou vert, vous pouvez le remplacer par du chou blanc et vous n’aimez pas le riz, vous pouvez le remplacer par des nouilles chinoises.

Les petits conseils du chef :

Il est important de bien couper les légumes en petits dés dans cette recette chinoise de soupe 6 légumes et riz pour que tous les ingrédients cuisent à la même vitesse.