La salade de riz au thon et aux haricots est un plat originaire de la Méditerranée. On la retrouve notamment en Italie, en Espagne et en France. Elle se compose de riz cuit, de thon, de haricots et d’une vinaigrette. La salade de riz au thon et aux haricots est un plat pas cher, très simple à préparer et très savoureux.

Elle peut se déguster en entrée ou en plat principal pour une recette méditerranéenne dans votre assiette.

Ingrédients pour 4 personnes

200 g de riz

1 boîte de thon (200 g)

1 boîte de haricots (200 g)

1 oignon

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de vinaigre

Sel, poivre

Temps de préparation

15min

Temps de cuisson

15min

Temps total

30min

Etapes de préparation

Commencer par cuire le riz selon les indications sur l’emballage.

Égoutter et rincer les haricots.

Émincer l’oignon.

Dans un saladier, mélanger le riz, le thon, les haricots et l’oignon.

Ajouter l’huile d’olive, le vinaigre, sel et poivre.

Mélanger.

Laisser reposer la salade au réfrigérateur pendant une heure avant de servir.

Vins conseillés

Blanc : un vin blanc sec comme un Sancerre ou un Pouilly-Fumé. Rouge : un vin rouge léger comme un Beaujolais ou un Chinon.

Variantes possibles

Ajouter des tomates ou des poivrons à la salade. Vous pouvez également remplacer le thon par de la dinde ou du poulet. Et pour un goût plus herbeux et frais il suffit d’ajouter des herbes fraîches comme de la ciboulette ou du basilic. Vous pouvez également ajouter des fruits et de la salade pour plus de fraîcheur et une note estivale.

Les petits conseils du chef

Il est important de bien rincer le riz avant de le cuire, afin qu’il ne soit pas collant. Si vous n’aimez pas l’oignon, vous pouvez le remplacer par de l’ail afin de réussir parfaitement votre recette de la salade de riz thon et haricots.