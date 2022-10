Pour faire plus classe avec cette simple recette, présentez votre gratin dauphinois en mode mini portion, effet garantit.

On peut ajouter des oignons à la préparation.

Choisir un vin blanc sec et léger comme un Sancerre ou un Pouilly-Fumé.

Avec l’invention du premier gratin aux XVIe et XVIIe siècles, il n’y a qu’un pas de la pomme de terre au gratin dauphinois. Voici donc une recette simplissime mais ultra bonne, un grand classique avec une recette inratable et pas cher.

C’est dans la région du Dauphiné, située dans le sud-est de la France, que commence l’histoire du gratin dauphinois. Le Dauphiné est actuellement divisé en quatre départements : l’Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes et une partie du Rhône.

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD