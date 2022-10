Pour une version plus riche en saveur, vous pouvez ajouter du bacon ou des oignons frits à la recette du chili con carne à la viande hachée et aux légumes

Pour une version plus épicée, vous pouvez ajouter plus de chili en poudre ou ajouter une autre épice comme le curry.

Vous cherchez une recette d’un plat populaire et moins cher alors vous êtes au bon endroit avec le chili con carne, un ragoût de viande piquante composé principalement de bœuf et de chili, est originaire du sud des États-Unis.

Recette du Chili con carne à la viande hachée et aux légumes

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD