On peut remplacer le lard par du bacon.

Des vins parfait avec les choux et le bacon sont un Riesling ou encore un Gewurztraminer et bien entendu un Pinot blanc ou un Champagne.

Le lard ou bacon viendra ajouter le bon goût du gras bien cuit et savoureux à votre recette .

Le chou de Bruxelles est une variante du chou , une plante herbacée de la famille des Brassicaceae cultivée pour ses bourgeons axillaires, qui forment de petites têtes ressemblant à des petites pommes et sont consommés comme légume . Ses variétés descendent de Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker.

