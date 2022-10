Le croque-monsieur se mange seul ou pour certain accompagné de frites. On trouve également des variantes avec d’autres types de fromage, comme le brie ou la mozzarella, ou avec d’autres viandes comme le jambon blanc, le rosbif ou encore le saumon fumé.

Le croque-monsieur est un plat français composé d’un sandwich au pain de mie, garni de jambon et de fromage, généralement du gruyère, puis passé au four ou à la poêle.

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD