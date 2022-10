La recette du panini c’est celle du sandwich que l’on peut manger en se relaxant sur la plage, ou en sortant du lycée ou à la pause déj au boulot. Cette recette du un panini au fromage c’est la meilleure façon de faire pour une recette pas chère et bonne à la fois.

Contrairement au Sandwich et son créateur John Montagu, qui était le quatrième comte de Sandwich, les origines exactes du Panini restent à ce jour un mystère.

Il est dérivé du terme italien panino, qui désignait initialement un petit pain avant de devenir un sandwich ( abrégée de panino ripieno (pain farci)) qui se déguste avec de l’huile d’olive et froid. Le mot italien panini désigne lui bien le sandwich panini qui se savoure chaud et fondant.

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD