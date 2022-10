La fondue est un plat traditionnel suisse à base de fromage. On la sert généralement comme plat principal accompagné de pain et de légumes. Il existe plusieurs types de fondue, à base de fromage de poisson ou encore de chocolat. La fondue à la viande est également très répandue.

La fondue moitié-moitié de la région de Fribourg est l’une des plus connues de Suisse. Pour sa préparation il faut utiliser seulement 2 fromages le vacherin et le gruyère, chacun à 50%.

Il existe également en Suisse une fondue au vacherin uniquement. Il existe aussi des fondues à l’emmental, au gruyère et au sbrinz. Le vin blanc est utilisé dans pratiquement toutes ces préparations.

La France n’est pas en reste et c’est une véritable bataille des régions afin de dire que la Fondue la meilleure et original vient de telle ou telle région, nous disposons en France d’une liste de fondues de fromage impressionnante, il peut y en avoir quasiment autant que nous disposons de fromages ou de mariage de fromages possible.

Nous avons par exemple :

La fondue savoyarde à base de Beaufort ou de Comté.

La fondue jurassienne entièrement composée de Comté.

La fondue provençale qui associe les saveurs méridionales aux fromages français.

La fondue normande qui comprend du livarot, du camembert et du pont-l’évêque.

Ingrédients pour 4 personnes

400 g de Comté

400 g de Beaufort

200 g d’emmental

1 œuf (jaune seulement)

30 cl de vin blanc sec

1 verre à liqueur de kirsch

1 c.à.c de muscade

1 c.à.c de Maïzena

1 gousse d’ail

1 pincée de poivre

Ustensiles de Cuisine

Une spatule en bois

Un petit récipient

Un couteau

Une assiette ou un plateau à découpe

Un caquelon à fondue

Un verre

Un verre à liqueur

N’oubliez pas vos piques à fondue

Etapes de préparation

Vous devez couper vos trois fromages en cubes.

Laissez la gousse d’ail dans le caquelon à fondue après l’avoir frottée au préalable sur l’ensemble du caquelon.

Chauffez l’ensemble en y en ajoutant 25 ml de vin blanc sec.

Dans un petit récipient, mélangez la fécule de maïs, la noix de muscade et les 5 ml de vin blanc sec restants. Remuez, puis mettez de côté.

À l’aide d’une spatule en bois, ajoutez lentement le fromage en plusieurs fois, à mesure que le vin frémit, tout en maintenant un feu doux.

Lorsque le fromage semble être bien fondu, continuez à remuer lentement tout en ajoutant le mélange de vin, de maïs et de muscades.

Votre mélange doit commencer à s’aplanir. Votre préparation doit alors commencer à être plus onctueuse, attention toujours avec un aspect un peu liquide.

Poivrez et versez le kirsch.

Servez.

Mais alors le jaune d’œuf ? C’est une astuce qui sert à récupérer le reste de fromage fondu dans le fond du caquelon en fin de fondue.

Pain conseillé

Nous conseillons un pain à croûte et mie denses, le pain rassis est une bonne variante.

Mais nous aimons aussi varier les plaisirs avec des pains comme : les pains composés, les pains sportifs et tous les pains aux noix, noisettes et fruits secs.

Une bonne baguette croustillante en morceaux à passer au four pour les rendre croustillants cela fonctionne aussi.

Vins conseillés

Un vin blanc sec comme un Chasselas ou un Pinot blanc.

Un vin rouge léger comme un Gamay ou un Pinot noir.

Variantes possibles

On peut remplacer la viande par du poisson ou des légumes.

Les petits conseils du chef