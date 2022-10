Le sandwich Burrata façon Cyril Lignac est un délicieux sandwich au pain ciabatta avec une Burrata et du jambon cru. Le tout est accompagné de basilic et de tomate pour une recette croquante et craquante et en plus moins chère.

Dans cet article, nous vous proposons une recette de sandwich Burrata façon Cyril Lignac. Pour réaliser ce sandwich, il vous faudra préparer la Burrata, puis le pain, et enfin assembler le tout.

Ingrédients nécessaires

1 pain à sandwich

1 Burrata

2 tranches de jambon cru italie

1 tomate

1 branche de basilic

Huile d’olive

Sel, poivre

Temps de préparation

10min

Temps de cuisson

10min

Temps total

20min

Etapes de Préparation

Préchauffez le four à 200 degrés.

Coupez le pain ciabatta à sandwich en deux dans le sens de la longueur.

Coupez la Burrata en deux également.

Déposez une moitié de Burrata sur chaque moitié de pain.

Coupez la tomate en petits dés et répartissez-les sur le sandwich.

Ajoutez une feuille de basilic sur chaque côté sandwich.

Ajouter les 2 tranches fines de jambon cru italien.

Arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez selon vos goûts.

Enfournez pendant 10 à 12 minutes.

Votre sandwich Burrata façon Cyril Lignac est maintenant prêt à être dégusté chaud et tendre avec du croquant !

Dans cette recette, nous allons la préparer en sandwich plus en détail avec du pain ciabatta fait maison, de la Burrata maison du jambon cru, et des tomates.

Préparation détaillée de la Burrata

La Burrata est un fromage italien à base de mozzarella et de cream. Elle est originaire de la région des Pouilles, dans le sud de l’Italie. La Burrata se présente sous la forme d’une boule de mozzarella contenant du cream, et est généralement servie fraîche.

Pour préparer la Burrata, commencez par mélanger la mozzarella et la crème dans un bol. Coupez une boule de mozzarella en deux, Puis, avec les mains, former une boule de la taille d’une petite orange. Envelopper la boule de mozzarella filante, puis fermer hermétiquement l’extrémité en tournant la Burrata sur elle-même. Placer la Burrata au réfrigérateur jusqu’au moment de l’utiliser.

Préparation en détail du Sandwich

Vous avez deux solutions ici un pain tout fait ou prépare votre pain:

Prenez ensuite un pain ciabatta et coupez-le en tranches. Disposez une tranche de pain sur une assiette, puis ajoutez-y une tranche de jambon cru. Ajoutez ensuite la Burrata préparée à l’étape précédente, puis refermez le sandwich avec une autre tranche de pain ciabatta.

La Burrata est une spécialité fromagère originaire de la région des Pouilles, en Italie. Elle se compose d’un mélange de mozzarella et de crème, enveloppés dans une coque de mozzarella filante. La Burrata se consomme généralement fraîche, accompagnée d’huile d’olive et de pain comme ici le ciabatta.

Pour préparer le pain, commencer par pétrir la farine, l’eau, le sel et la levure dans un saladier jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Couvrir le saladier d’un linge et laisser reposer la pâte à température ambiante pendant 30 minutes.

Puis, fariner un plan de travail et étaler la pâte au rouleau à pâtisserie jusqu’à obtenir une feuille de 3 mm d’épaisseur environ.

Découper des triangles de pâte à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau bien aiguisé.

Préchauffer le four à 250°C (thermostat 8).

Enfourner les triangles de pain sur une grille du four recouverte d’un papier cuisson et cuire pendant 10 à 12 minutes jusqu’à ce que le pain soit bien doré.

Laisser refroidir le pain avant de l’utiliser.

Pour assembler le sandwich Burrata façon Cyril Lignac, commencer par déposer une tranche de pain sur une assiette. Couper la Burrata en 2 dans le sens de la longueur et déposer une moitié sur le pain. Ajouter quelques tomates coupées en dés, 1 cuillère ‘huile d’olive, du sel et du poivre à votre goût. Recouvrir du second triangle de pain et servir immédiatement.

Variantes possibles

Le sandwich Burrata façon Cyril Lignac est un délicieux sandwich au pain ciabatta, avec une garniture de Burrata et tomates mais vous pouvez remplacer les tomates par des tomates séchées, et avec le jambon cru ajouter du pesto pour agrémenter la recette.

Les petits conseils du chef

Ce sandwich est facile à réaliser, et il est idéal pour un déjeuner, un dîner rapide ou un creux dans la journée.

La Burrata est une mozzarella douce et crémeuse, qui se marie parfaitement avec les tomates séchées, le jambon cru et le pesto.

Le pain ciabatta est un pain rustique, avec une texture légèrement granuleuse, qui se prête bien à ce type de sandwichs.