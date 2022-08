Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, en Union soviétique, il est âgé de 69 ans. Il est le chef de l’État russe depuis 1999, d’abord en tant que président, puis en tant que premier ministre à partir de 2008 puis de nouveau comme Président de la fédération de Russie depuis le 7 mai 2012.

Voici les infos que vous ne pouvez ignorer sur Vladimir Poutine.

La jeunesse de Vladimir Poutine et son parcours scolaire

Il est le second enfant de Vladimir Spiridonovitch Poutine et de Maria Ivanovna Shelomova. Vladimir Poutine a un frère aîné, Viktor, né en 1950. Les Poutine ont vécu dans un appartement de cinq pièces au deuxième étage d’un immeuble de quatre étages dans un quartier résidentiel de Leningrad. Maria Ivanovna était une femme au foyer, et Vladimir Spiridonovitch était un ancien officier de marine qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père est blessé au front et sa mère arrive à survivre seule au siège de Leningrad.

Après avoir fréquenté de 1960 à 1968 l’école primaire numéro 193 de Leningrad, Vladimir Poutine a été admis au lycée numéro 281 en huitième année, où il a étudié les sciences naturelles et principalement la chimie.

Il était un étudiant médiocre et contestataire jusqu’à ce qu’il rencontre un professeur qui l’a guidé vers la découverte de la culture et des arts en lui faisant notamment découvrir les musées de Leningrad.

Enfant il a commencé à pratiquer la lutte russe, le sambo et le judo à l’âge de 11 ans en 1973, il a reçu le titre de maître des sports de sambo, et en 1975 de judo. Il aime pratiquer d’autres sports comme jouer au tennis, faire du ski alpin, monter à cheval et nager.

Poutine a ensuite étudié à l’université de Leningrad (aujourd’hui université d’État de Saint-Pétersbourg), (Saint Petersburg State University (LLB))

Avant d’intégrer l’Académie des renseignements étrangers et à l’université des mines de Saint-Pétersbourg (Saint Petersburg Mining Institute (Ph.D.)).

En 1975, il a été transféré à Leningrad, où il a étudié pendant deux ans.

Après quoi en 1977 il rentre à l’Académie des sciences de l’URSS avec une étude approfondie de la science chimique.

Vladimir Poutine, son influence en Russie et dans le monde

Il a par la suite été nommé à différents postes dans les services secrets soviétiques, dont celui de chef adjoint du KGB à Leningrad.

En 1975, il a rejoint le KGB, l’agence de renseignement soviétique, et a été affecté à Dresden, en Allemagne de l’Est. Après la chute du mur de Berlin en 1989, Poutine est rentré en Russie et a été nommé directeur adjoint du FSB, le successeur du KGB.

Ses mandats politiques

En 1991, il entre au service du président Boris Eltsine comme conseiller pour les affaires internationales, puis comme chef de l’administration présidentielle en 1998. En 1999, il est nommé premier ministre par Boris Eltsine, et prend les rênes du pays après la démission de ce dernier en 2000.

En 1999, il est devenu Premier ministre de Russie, et en 2000, il a été élu président. En 2004, il est réélu président pour un second mandat de quatre ans, et en 2008 devient premier ministre. En 2012, il est réélu pour un troisième mandat de six ans. En 2018, il a été réélu et devrait après diverses modifications de la constitution pouvoir rester à la tête du pays jusqu’en 2036.

L’économie fleurissante

Pendant son mandat, Poutine a mis en place de nombreuses réformes économiques et politiques. En 2001, il a lancé une campagne de lutte contre la corruption, et en 2003, il a créé le Conseil national de la réforme, chargé de mettre en œuvre les réformes économiques et sociales. En 2005, il a mis en place un système de gouvernance basé sur les principes de la séparation des pouvoirs, de la primauté du droit et de la responsabilité des responsables. En 2007, il a lancé une campagne de lutte contre le crime organisé, et en 2009, il a créé le Comité national de lutte contre la criminalité organisée, chargé de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le crime organisé. En 2011, Poutine a lancé une campagne de lutte contre la pauvreté, et en 2013, il a créé le Fonds national de lutte contre la pauvreté, chargé de mettre en œuvre les mesures de lutte contre la pauvreté.

La crise et le début d’une nouvelle chute

Le pays avait subi de pleins fouets la crise de 2008 l’administration Poutine tente alors d’utiliser la manne pétrolière pour déployer des outils efficaces de lutte contre la pauvreté 29 % de la population était pauvre en 2000 contre 17,8 en 2005 puis 13,3 % de la population en 2007 avant la crise et après un redressement fort de relance après crise donc seulement 12,7% en 2011.

Malheureusement le taux dépasse à nouveau les 13,1% et cela devrait s’accroitre de nouveau rapidement avec une politique plus rude depuis 2012 de mauvais choix économique et la récente guerre en Ukraine.

L’ouverture à l’occident puis le développement d’un nouvel ordre mondial

Il participe régulièrement au G8, un bloc économique formé par les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Russie et le Royaume-Uni.

Dès le début de son mandat il continue d’ouvrir son pays à l’Occident et multiplie les déclarations d’ouverture et semble même prêt à rejoindre l’OTAN et l’Europe mais ceci sera vite abandonné sous l’impulsion négative des Etat-Unis. Ce qui n’empêche pas une chute de la pauvreté et un développement fort du pays pendant de nombreuses années.

Il a été l’un des principaux architectes du développement de la Communauté des États indépendants, un bloc économique et politique formé par les anciennes républiques soviétiques.

Fervent développeur l’Organisation de coopération de Shanghai, une organisation économique et politique qui a succédé au « Groupe de Shanghai », créée en 2001 par la Chine, la Russie et quatre gouvernements d’Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

Après la crise de 2008 et une crise en Russie il décide alors à son retour au pouvoir de renforcer une politique déjà autoritaire et commence à se retourner contre l’Occident et à grignoter violemment le territoire de ses voisins proches. Le 8 août 2008 il envahit une partie de la Géorgie et garde à son profit l’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.

En mars 2014 il annexera la Crimée, sans grand mouvement de la communauté internationale sauf quelques protestations médiatiques, que « la Russie (était) retournée dans son port d’attache ».

Quelques semaines après éclat une guerre dans le Donbass. La guerre du Donbass est une guerre hybride opposant le gouvernement ukrainien à des séparatistes pro-russes et à la Russie. Depuis 2014 elle a fait des milliers de morts.

Le 24 février 2022 la guerre du Donbass devient l’invasion puis la guerre en Ukraine voulue par Vladimir Poutine.

Dernièrement il à souvent fait des déclarations vindicatives contre l’Occident et les Etats-unis en tête notamment au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en évoquant les sanctions qu’il qualifie « d’insensées » et « irréfléchies » et n’ayant pas la moindre chance de fonctionner car « Nous sommes un peuple fort et pouvons faire face à n’importe quel défi. Comme nos ancêtres, nous résoudrons tous les problèmes, toute l’histoire millénaire de notre pays en témoigne » et de conclure que les Etats-unis pensent être « l’émissaire de Dieu sur Terre » et que Washington et ses alliés tentent de « changer le cours de l’histoire » pour affaiblir une Russie souveraine et indépendante.

La signification du nom de Poutine

Le nom de Vladimir Poutine ou encore Vladimir Vladimirovitch Poutine ou Vladimir Putin ce nom vous fait peur rien que par sa résonance lorsque vous le prononcez ? Vous ne devriez pas.

« Poutine » est dérivé du mot russe « pout' » (yт), qui signifie ni plus ni moins que le chemin.

Le suffixe « in » (ин) désigne le génitif singulier des noms propres qui est équivalant aux prépositions françaises du et de.

Le nom de famille de Poutine est donc Vladimir Duchemin ce qui tout de suite moins effrayant !

Une place dans l’Histoire à tout prix

Vladimir Poutine est de facto inscrit dans l’histoire de la Russie et du monde du fait qu’il a été Président de la Fédération de Russie de 2000 à 2008, puis Premier Ministre de Russie de 2008 à 2012. En 2012, il a été réélu Président de la Fédération de Russie pour un second mandat de six ans.

Poutine a été un acteur clé de la fin de la Guerre froide et de la dissolution de l’Union soviétique. C’est certainement ces évènements qui ont marqué son parcours et son retournement (son plan) contre l’occident et l’invasion de l’Ukraine début 2022. Sous son mandat, la Fédération de Russie a été reconnue comme une grande puissance mondiale. Il a également joué un rôle important dans le processus dit de paix en Syrie en utilisant une violence hors norme.

Considéré comme l’un des dirigeants les plus influents et les plus puissants de la Russie contemporaine, ses actions et son leadership ont profondément marqué l’histoire de la Russie et du monde. Comme nous l’avons vue avait fait du rapprochement avec l’occident et une ouverture au monde les grandes heures de ses premiers mandats. Ses anciennes actions avaient permis une forte réduction de la pauvreté et un redressement de l’économie jusqu’à la crise de 2008.

En tant qu’homme politique russe qui a occupé plusieurs postes clés au sein de l’appareil d’État et ce bien avant d’accéder au poste de Président.

Pour lui sa récente invasion de l’Ukraine va le faire rentrer définitivement dans l’histoire et il se compare sans détour à Pierre le Grand.

Les mandats de Poutine à la tête de la Russie

Président du gouvernement russe

9 août 1999 – 7 mai 2000

(8 mois et 21 jours)

8 mai 2008 – 7 mai 2012

(3 ans, 11 mois et 29 jours)

Président de la fédération de Russie

31 décembre 1999 – 7 mai 2008

(8 ans, 4 mois et 6 jours)

En fonction depuis le 7 mai 2012

(10 ans, 3 mois et 7 jours)