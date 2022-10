Le risotto est une spécialité culinaire italienne, originaire du nord de l’Italie. Le mot « risotto » désigne à la fois la préparation culinaire et le riz utilisé pour la réaliser. Ce riz est cuit à la vapeur dans un bouillon et doit être « al dente », c’est-à-dire ni trop cuit ni trop cru. Le risotto est généralement accompagné d’un légume, d’un fromage ou d’une viande, dans cette recette moins chère il sera accompagné de champignons.

