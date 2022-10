Vous pouvez préparer la crème fouettée à l’avance et la garder au frais jusqu’au moment de la dégustation.

Le vacherin glacé est un dessert typiquement français. Il est composé de glace à la vanille, de crème fouettée et de biscuits spéculoos dans notre recette . Le tout est généralement servi dans un petit pot en verre ou en terre cuite.

Recette du Vacherin glacé rapide à la vanille et au spéculoos

