La bûche est un dessert traditionnel des fêtes de fin d’année, notamment le réveillon de Noël. Elle se compose dans ce type de recette d’une dacquoise aux amandes, d’une mousse au chocolat et de framboises, le tout enrobé d’une ganache au chocolat.

Dans cette recette, la dacquoise est remplacée par une couche de biscuit joconde, une mousse au chocolat et des framboises pour le montage.

Il ne vous restera plus qu’à décorer votre bûche avec quelques framboises et de la poudre d’amandes.

Ingrédients pour 4 personnes

1 biscuit joconde

100g de chocolat noir

100g de framboises

3 oeufs

30g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

20cl de crème liquide entière

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

Séparez les blancs des jaunes d’oeufs.

Montez les blancs en neige avec une pincée de sel.

Ajoutez le sucre en pluie en continuant de battre les blancs.

Ajoutez les jaunes d’oeufs au chocolat fondu puis mélangez.

Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange chocolat-oeufs.

Montez la crème liquide en chantilly et ajoutez-y le sucre vanillé.

Ajoutez la moitié de la chantilly au mélange chocolat-oeufs en 3 fois.

Ajoutez le reste de la chantilly à la mousse en 3 fois.

Ajoutez les framboises à la mousse.

Disposez une couche de biscuit joconde dans un moule à charnière de 22 cm de diamètre.

Versez une couche de mousse au chocolat.

Ajoutez une nouvelle couche de biscuit joconde.

Versez le reste de la mousse.

Filmez et placez au congélateur pendant 3 heures minimum.

Démoulez la bûche et saupoudrez-la de poudre d’amandes.

Décorez-la avec quelques framboises.

Vins et boissons conseillé(e)s

Le Champagne est une boisson parfaite ainsi qu’un Crémant de Bourgogne et le Sauternes.

Variantes possibles

Vous pouvez remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait ou blanc.

Vous pouvez également remplacer les framboises par d’autres fruits rouges tels que des groseilles, des fraises ou encore des mûres.

Les petits conseils du chef

Pour une bûche encore plus gourmande, vous pouvez ajouter une couche de ganache au chocolat entre la biscuit joconde et la mousse.