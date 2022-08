Le journaliste russe Igor Korotchenko de la télévision d’Etat russe a annoncé que si le Royaume-Uni venait à entrer en guerre en Ukraine, la Russie viserait 3 cibles principales : les bases militaires britanniques, les centres de décision à Londres et le ministère de la Défense britannique.

Russian state TV's latest threat to the UK:

Igor Korotchenko says that if the UK sends any troops to Ukraine, Russia should launch hypersonic Kinzhal missiles at the MoD in Whitehall as well as British army bases and other "decision-making centres in London" pic.twitter.com/UBrSmE4j2s

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 22, 2022