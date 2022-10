La bûche de Noël est un gâteau traditionnel français, généralement servi le soir de Noël. C’est un gâteau roulé au biscuit Joconde, fourré de crème mousseline et décoré de crème au beurre et de copeaux de chocolat.

La bûche de Noël tire son origine de la cérémonie païenne de Yule, fête celtique célébrant le solstice d’hiver.

Cette fête, très populaire en Scandinavie, consistait à rassembler du bois et à l’allumer.

Le bois (que nous n’utilisons pas dans cette recette) était censé apporter la chaleur et la lumière nécessaires pour chasser les ténèbres et le froid de l’hiver.

Ingrédients pour 4 personnes

4 œufs

100 g de sucre

100 g de farine

1/2 sachet de levure

1 pincée de sel

20 g de cacao en poudre

1 gousse de vanille

250 g de crème entière liquide

150 g de beurre

100 g de sucre glace

1 sachet de sucre vanillé

3 cuillères à soupe d’eau chaude

1 cuillère à café de café soluble

Quelques gouttes d’amaretto (facultatif)

Copeaux de chocolat noir

Etapes de préparation

Préchauffez votre four à 210°C (thermostat 7).

Montez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel.

Dans un saladier, battez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez la farine, la levure, le sel et le cacao en poudre tamisés, puis la gousse de vanille grattée.

Incorporez délicatement les blancs en neige à l’aide d’une maryse.

Versez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé posée sur une plaque allant au four.

Enfournez pour 10 minutes. Aussitôt sorti du four, saupoudrez de sucre glace, roulez délicatement le biscuit sur lui-même en partant du bord le plus large, enveloppez-le dans du papier sulfurisé et laissez refroidir.

Préparez la crème mousseline : fouettez la crème entière liquide bien froide en chantilly, puis incorporez-y le beurre mou en fouettant énergiquement.

Continuez de fouetter jusqu’à l’obtention d’une crème onctueuse.

Déroulez le biscuit, étalez-y la crème mousseline en l’étirant bien jusqu’aux bords, puis roulez à nouveau le biscuit sur lui-même.

Filmez et placez au frais pendant 1 heure.

Préparez la ganache au chocolat : faites chauffer l’eau chaude dans une casserole, ajoutez-y le café soluble et le sucre glace tamisé, mélangez bien pour obtenir une pâte lisse, puis ajoutez les copeaux de chocolat noir. Hors du feu, ajoutez l’amaretto, mélangez et laissez refroidir.

Déposez la bûche sur un plat de service, étalez la ganache au chocolat à l’aide d’une spatule et parsemez de copeaux de chocolat noir.

Vins conseillés

Pour accompagner votre bûche de Noël, choisissez un Sauternes, un Monbazillac ou un Riesling.

Variantes possibles

Vous pouvez remplacer la crème mousseline par une crème pâtissière, ajouter des fruits confits dans la crème mousseline ou encore parsemer le biscuit de noisettes concassées avant de le rouler.

Les petits conseils du chef

Il est important de bien monter les blancs en neige, ainsi que le beurre en crème mousseline, pour obtenir une crème aérienne et onctueuse. Si vous avez peur de ne pas réussir votre ganache au chocolat, vous pouvez la remplacer par du Nutella.