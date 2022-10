Le feuilleté de foie gras est un plat traditionnel français qui date du 18ème siècle.

A l’époque, les nobles français étaient friands de ce plat et le consommaient régulièrement.

Le feuilleté de foie gras était alors un plat très raffiné et plutôt parmi les plus cher. Le feuilleté de foie gras est une recette juste délicieux.

Ingrédients pour 4 personnes

1 pâte feuilletée

400g de foie gras

1 œuf

1 cuillère à soupe de cognac

Sel et poivre

Etapes de préparation

Préchauffer le four à 200°C.

Dans un saladier, mélanger le foie gras, l’œuf, le cognac, sel et poivre.

Étaler la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson.

Déposer le mélange foie gras au centre de la pâte.

Replier les bords de la pâte sur le foie gras.

Enfourner pour 30 minutes.

Vins conseillés

– Un vin blanc moelleux comme un Sauternes.

– Un vin rouge tel un Bordeaux.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter des oignons ou des échalotes au mélange foie gras.

Vous pouvez remplacer le cognac par du vin blanc ou du vin rouge.

Les petits conseils du chef

Vous pouvez servir le feuilleté de foie gras avec une salade verte et une sauce au choix.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques gouttes de truffe au mélange foie gras. Cela lui donnera un goût encore plus raffiné.