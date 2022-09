Depuis New York, Emmanuel Macron a appelé « à mettre le maximum de pression sur le président Poutine pour qu’il mette fin à cette guerre qui n’a pas de sens ».

Une mobilisation partielle contre le sens de l’histoire

La décision du président russe de recourir à la mobilisation partielle a de même été condamnée par le président français.

« Le choix fait va au contraire du sens de l’histoire » Emmanuel Macron

Une Russie isolée

La décision de mobiliser les réservistes avec la mobilisation partielle comme l’a annoncé Vladimir Poutine ce matin va selon Emmanuel Macron sont des actes qui « conduisent à isoler davantage la Russie »

« Je regrette le choix fait d’avoir recours à la mobilisation partielle et d’entraîner son pays et en particulier la jeunesse de son pays. Nous avons besoin de paix. J’en appelle à la raison et à la paix. Le choix fait va au contraire du sens de l’histoire et conduit à isoler la Russie dans le concert des nations »

Emmanuel Macron salue les appellent au cessez-le-feu

En effet ce matin La Chine a « appelé au cessez-le-feu » ainsi que l’Inde !

« donc la Russie est de plus en plus isolée et est en train de s’engager dans une guerre qu’elle est la seule à vouloir et qui est illégale et illégitime ».

« Plus personne ne comprend aujourd’hui les choix qui sont faits par la Russie »

Les pays qui se taisent sont complices

Dans son discours devant les nations unies le chef de l’état complète son propos en fustigeant les nations « qui se taisent » et « servent malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d’un nouvel impérialisme ».

Et demandant à tous « Ne nous résignons pas à la fracture du monde »

« La situation de notre planète accroît nos exigences » souhaitant de ses vœux « un sursaut collectif » afin de « bâtir un nouveau contrat entre le nord et le sud ».

Le président Français de mettre alors en tête les exigences la paix « Nous avons tous un rôle pour y mettre un terme car nous en payons tous le prix »

Le retour des impérialismes

« Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février est un retour à l’âge des impérialismes et des colonies »

Tout en rappelant que par ces actions que « qui est hégémonique aujourd’hui si ce n’est la Russie ? »

« L’impérialisme contemporain n’est pas européen ou occidental et prend la forme d’une invasion territoriale adossée à une guerre hybride mondialisée qui utilise le prix de l’énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l’accès à l’information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction »

« qui se taisent aujourd’hui servent malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d’un nouvel impérialisme, d’un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n’est possible »

« tentative de partition du monde … renforce la tension entre les États-Unis et la Chine »

notamment dans la zone indo-pacifique, zone ultra stratégique pour la France ! Sans oublier de conclure en rappelant la « présence hybride » de la Russie en Afrique !