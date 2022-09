Sergueï Markov, est ancien membre de la Douma russe et proche conseiller de Vladimir Poutine, il donnait en direct son avis ce matin sur la BBC sur le canal 4 de la radio dans l’émission Today en expliquant que nous devrions nous tenir prêts « à l’utilisation d’armes nucléaires contre les pays occidentaux, et notamment contre la Grande-Bretagne ».

Unhinged former Putin advisor Sergei Markov threatens nuclear war against the UK in the first 30 seconds of his Radio 4 interview. pic.twitter.com/RGAGJfnwCG — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) September 21, 2022

Moscou prêt à utiliser « tous les moyens »

Pour se défendre (une fois de plus alors que c’est la Russie l’agresseur) mais passons la suite fait froid dans le dos, la Russie et Vladimir Poutine seraient prêts à utiliser « tous les moyens » et comprendre à faire usage de l’arme nucléaire.

Sergueï Markov prévient alors les « auditeurs britanniques » mais les occidentaux et les américains en tête qu’ils devraient se tenir prêt :

« à l’utilisation d’armes nucléaires contre les pays occidentaux, et notamment contre la Grande-Bretagne » Sergueï Markov

Les Occidentaux responsables de la guerre

Mais contrairement à ce que certains commentateurs pensaient depuis le départ, malgré les menaces claires de Poutine, il ne s’agirait pas d’utiliser l’arme contre l’Ukraine car il s’agit d’un pays « frère » précise Sergueï Markov.

Ce seraient donc bien les occidentaux qui font une guerre par procuration avec la Russie en utilisant Kiev qui seront visés par ces attaques.

Le présentateur précise alors qu’il y aurait forcément une réponse et une destruction de l’humanité mais Sergueï Markov se veut alors rassurant (ironie) :

« La Russie ne veut pas que tout le monde meurt. Mais nous voulons arrêter la guerre contre la Russie qui se déroule sur le territoire ukrainien ».

Les Américains et les Britanniques seront donc bien les premières cibles et il finit en précisant que Joe Biden, Boris Johnson et Liz Truss sont les seuls responsables de cette escalade et non la Russie.

Mais ne nous inquiétons pas ils ne vont pas tuer tout le monde :