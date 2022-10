Vladimir Poutine vient de qualifier le mercredi 19 octobre 2022 les autorités au pouvoir en Ukraine de « suppôts d’Hitler » et de préciser celles-ci étaient en train d’essayer de « former une résistance de bandits »

Des suppôts d’Hitler

Dans sa rhétorique habituelle qui fait mouche en Russie sur le nazisme, Vladimir Poutine fait de nouveau référence au nazisme et particulièrement à Hitler aujourd’hui en évoquant les autorités en place en Ukraine et les qualifiants de « suppôts d’Hitler » qui essayent de « former une résistance de bandits ».

Le pont de Crimée

Rappelant au monde que le symbole était fort et que cette attaque à porté un coup au moral du Président Russe, Vladimir Poutine indique que « ce sont les services de sécurité d’Ukraine qui ont effectué l’explosion du pont de Crimée« .

Un message pour rappeler qu’il n’oublie pas et surtout cela rappelle au monde qu’il est bien choqué par cette réussite Ukrainienne ou alors que s’il s’agit d’une stratégie pour frapper plus fort en Ukraine, que le sujet est toujours sur le tapis.

Le risque nucléaire

Sans lâcher son message de prédilection et de renvoyer sa rhétorique dans le camp de l’Ukraine, il évoque encore le nucléaire en indiquant que ce sont les Ukrainiens les terroristes qui n’hésitent pas à cibler des enceintes nucléaires (en référence à la centrale nucléaire de Zaporijjia)