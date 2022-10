« Nous n’avons pas été confrontés à la perspective d’une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains »

Les mots sont lancés et font froid dans le dos. Ce sont les mots du président Américain Joe Biden qui ne cache plus le risque lors d’une collecte de fonds. Confirmant qu’il connait bien Vladimir Poutine et qu’il « ne plaisante pas quand il parle d’un usage potentiel d’armes nucléaires »

Le président des Etats-Unis, Joe Biden ne cache plus que les menaces, lors d’une collecte de fonds dans le cadre de la campagne sénatoriale démocrate, à New York il vient de confirmer les craintes qui pèsent sur le monde depuis le début du conflit et de préciser Vladimir Poutine c’est « un gars que je connais assez bien »

Et de continuer en expliquant qu’il pense qu’il

« ne plaisante pas quand il parle d’un usage potentiel d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante »

Pour le lui la situation actuellement est la plus menaçante depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la guerre froide.

Rien de tel depuis la crise des missiles de Cuba

Joe Biden continue alors son explication et révèle ses craintes « Il existe (…) une menace directe d’utilisation d’armes nucléaires si les choses continuent de suivre la voie qu’elles empruntent actuellement »

Avant d’expliquer que la perspective d’Armageddon est bien réelle et n’a jamais été aussi présente depuis la crise des missiles cubains en 1962.

« Nous n’avons pas été confrontés à la perspective d’une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains » Joe Biden

Comprendre ou offrir une porte de sortie à Poutine

La situation se complique pour la Russie et Poutine

Vladimir Poutine dès l’entrée en guerre contre l’Ukraine avait expliqué qu’il n’hésiterait pas à utiliser l’arme nucléaire et qu’il n’y aurait pas de perdant ou de gagnant dans un tel cas.

La résistance Ukrainienne tenace aura fait le reste acculant l’armée Russe, et l’aide occidentale accentuée la pression sur le locataire du Kremlin.

Vladimir Poutine aura donc fait à nouveau référence à la bombe atomique dans son discours télévisé du 21 septembre en expliquant qu’il allait utiliser « tous les moyens » dans son arsenal, accusant au passage l’Occident de tous maux et même de vouloir « détruire » la Russie précisant (loin des idées de certains et de François Hollande par exemple) « Ce n’est pas du bluff » !

Une porte de sortie totalement incertaine

Malheureusement Joe Biden le précise pendant cette collecte il lui semble impossible d’utiliser même une petite arme ce qui impliquerait forcément une escalade.

« Je ne pense pas qu’on puisse facilement faire usage d’une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer l’apocalypse »

Joe Biden aurait-‘il de nouvelles informations comme ce train de l’apocalypse ? Prend-il les devants après les propos jugés dangereux de Zelensky sur une frappe préventive contre la Russie, ou bien les informations du GénéralSVR se confirment-elles ?

Pourtant mardi le ton était différent en conférence de presse pour l’attachée de presse de la Maison Blanche :

Nous n’avons vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire stratégique, et nous n’avons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires Karine Jean-Pierre

Mais Jake Sullivan lui avait été plus clair sans précise les canaux utilisés mais que Etats-unis avaient été « clairs » et fait savoir à la Russie que les « conséquences » de l’utilisation du nucléaire en Ukraine auraient d’immenses conséquences pour la Russie, mais Vladimir Poutine s’en soucis-il vraiment ?

Le président Joe Biden explique alors qu’il aimerait bien savoir qu’elle peut bien être la porte de sortie acceptable pour Vladimir Poutine : « Nous essayons de comprendre quelle est la porte de sortie de Poutine » et comment il est possible pour lui de « s’en sortir ? Comment peut-il se positionner de façon à ne pas perdre la face ni une portion significative de son pouvoir en Russie ? »