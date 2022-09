La mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine n’était pas encore en place hier que déjà craignant cette annonce les ont été gagnés par un vent de panique compréhensible. Et une tendance de recherche se dégageait clairement en fin de journée » Comment quitter la Russie ? »

Comment quitter la Russie

En effet donc la recherche Как уехать из России ? (How to Leave Russia ?) et donc comment quitter la Russie était hier en top des tendances sur Google.

Selon l’outil statistique Google Trends, site de google qui permet de connaître les tendances de recherche et donc la fréquence d’utilisation d’un terme c’est bien une tendance forte en Russie où la mobilisation partielle devait être annoncée hier et vient d’être confirmé ce matin dans une allocution de Vladimir Poutine.

L’intérêt pour cette recherche dépasse donc le plafond 100 fois au-dessus de son volume de recherche habituel.

Des recherches à relativiser néanmoins d’une par car cela montre juste un intérêt supplémentaire ce qui est le cœur même du fonctionnement de Google l’intention de recherche et donc l’intérêt, il y a donc bien une hausse en valeur relative mais impossible à quantifier en valeur absolue et donc en volume global cela représente quoi réellement impossible à dire ?

De plus Google représente plus de 50% de la recherche en Russie depuis 2 – 3 ans mais Yandex représente encore 45 à 48 du marché et il est impossible d’affirmer que la tendance est la même sur Yandex du fait de possibles contrôles, répressions également.

D’autres recherche sur comment se casser le bras (afin d’éviter la mobilisation donc), comment se casser une jambe, comment se faire blesser, comment se faire mal augmentent également dans des proportions moindres mais montrent une tendance à vouloir éviter la mobilisation et d’aller au front.

La recherche sur Internet de « Comment se casser le bras » en hausse. La mobilisation à la russe a bien commencé. pic.twitter.com/ms6RLfS31Q — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) September 21, 2022

Les vols touchés également

Avec l’allocution de Vladimir Poutine de ce matin les termes comme « avion » et « billets » ont plus que doublé.

Vous vous souvenez de Belgorod cible de représailles par l’Ukraine ? Eh bien, c’est le lieu d’où proviennent les recherches qui se trouvent en tête du classement un indicateur de plus de l’inquiétude qui gagne les russes après cette mobilisation partielle.

Les vols les plus demandés sont les vols directs et donc avec des destinations proches de la Russie : Arménie, Géorgie, Kazakhstan et Azerbaïdjan.

Les vols au départ mercredi sont tout simplement sold out, épuisés d’après le site de vente de billets en ligne le plus populaire en Russie Aviasales.

De même pour les départs vers la Turquie, voie principale de sortie du pays et l’un des seuls pays à parler à l’Occident et la Russie, les vols sont complets pour Turkish Airlines jusqu’à ce week-end. Idem pour AirSerbia rien de disponible avant lundi.

Sans parler du prix des billets qui explosent x 10 : Moscou à Vladikavkaz (Sud) c’est maintenant un billet à 750 dollars (757 euros) contre seulement 70 dollars en temps normal.

La Lettonie n’accueillera pas les Russes

La Lettonie annonce d’ailleurs qu’elle n’accueillera et ne délivrera aucun Visa aux Russes quittant la Russie afin d’éviter des représailles :

« pour des problèmes (évident) de sécurité, la Lettonie ne délivrera pas de visas humanitaires ou d’autres types de visas aux citoyens russes qui évitent la mobilisation, ni ne modifiera les restrictions de passage des frontières pour les citoyens russes avec des visas Schengen introduites depuis le 19 septembre » Nous ne devons pas céder [au] chantage [russe] et soutenir l’Ukraine autant que nous le pouvons.

Les hommes de 18 à 65 ans interdit de quitter la Russie

Mais cela devrait rapidement s’estomper, au moins pour les hommes, car l’annonce à été faites tous les hommes entre 18 et 65 ans ne peuvent pas quitter la Russie. Ce sont en plus des personnes ayant les moyens de quitter la Russie ce qui n’est pas le cas de l’essentiel des Russes.