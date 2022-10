Vendredi 14 octobre 2022 Des militantes de @JustStop_Oil ont jeté de la soupe à la tomate sur les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery à Londres

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022